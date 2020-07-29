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  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Більше не доступний

Стаціонарні міксери

HR1565/40

4.9

| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки".

Переглянути всі переваги

Міксер із чашею, що обертається

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

  • 400 Вт

  • Вінчики з нержавіючої сталі

  • Гаки для тіста, поворотна чаша, 3 л

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.

Поворотна чаша, 3 л

Поворотна чаша, 3 л

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

29/07/2020

Україна

Україна

Виріб дуже зручний у використанні!

Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers

Date of Use 2018-07-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers

Date of Use 2018-07-29

24/04/2018

Україна

Україна

Дуже зручний і хороший міксер

Дуже зручний у використанні. Чаша доволі містка, середньої потужності, але збиває добре. В цілому міксером я задоволена. І ціна на нього приємна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers

16/04/2016

Polska

Polska

Mikser moją prawą ręką!

Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące

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  • • Унікальні пропозиції