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Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки".
400 Вт
Вінчики з нержавіючої сталі
Гаки для тіста, поворотна чаша, 3 л
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.
4.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
TaniaKlymas
24/04/2018
Україна
Дуже зручний і хороший міксер
Дуже зручний у використанні. Чаша доволі містка, середньої потужності, але збиває добре. В цілому міксером я задоволена. І ціна на нього приємна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Stand mixers
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące