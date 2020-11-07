Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Простое приготовление домашних десертов
Приготовление изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи еще никогда не было настолько простым. Этот миксер Philips мощностью 400 В с подставкой и чашей сделает за Вас всю трудную работу, за минуты приготовив идеальные смеси. Ваш верный и надежный помощник на кухне.
400 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Крюки для теста, вращающаяся чаша 3 л
Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/55 Стаціонарні міксери
Date of Use 2018-11-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/55 Стаціонарні міксери
Date of Use 2018-11-07