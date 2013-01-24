Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги