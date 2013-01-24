Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
Затискач для акуратного зберігання шнура на кухні.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари