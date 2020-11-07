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  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Більше не доступний

Стаціонарні міксери

HR1565/55

4.8

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки".

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Міксер із чашею, що обертається

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

  • 400 Вт

  • Вінчики з нержавіючої сталі

  • Гаки для тіста, поворотна чаша, 3 л

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.

Поворотна чаша на 3 л

Поворотна чаша на 3 л

Підставка для міксера

Підставка для міксера

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/11/2020

Україна

Україна

Класний вирiб

Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/55 Стаціонарні міксери

Date of Use 2018-11-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/55 Стаціонарні міксери

Date of Use 2018-11-07

16/04/2016

Polska

Polska

Mikser moją prawą ręką!

Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące

22/02/2015

Polska

Polska

Najlżejszy Mikser na rynku

Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące

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