Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Стаціонарні міксери

HR1565/55
Загальна оцінка / 5
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль
    -{discount-value}

    Стаціонарні міксери

    HR1565/55
    Загальна оцінка / 5

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Стаціонарні міксери

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Стаціонарні міксери

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки". Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all mixer

      Готуйте ласощі вдома і без зусиль

      Міксер із чашею, що обертається

      • 400 Вт
      • Вінчики з нержавіючої сталі
      • Гаки для тіста, поворотна чаша, 3 л
      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

      Потужний двигун 400 Вт

      Потужний двигун 400 Вт

      Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для акуратного зберігання шнура на кухні.

      Поворотна чаша на 3 л

      Поворотна чаша на 3 л

      Підставка для міксера

      Підставка для міксера

      Зручна лопатка

      Зручна лопатка

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Затискач для зберігання шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        400  Вт
        Швидкості
        3
        Напруга
        230-240  В
        Довжина шнура
        1,5  м

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Білий/оранжевий

      • Аксесуари

        Вінчики
        Так
        Гаки для замішування тіста
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись