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Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Ще ніколи не було так легко готувати смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї у домашніх умовах. Цей міксер Philips на 400 Вт із підставкою та чашею зробить замість Вас усю важку роботу і чудово змішає продукти за лічені хвилини. Це справжній кухонний помічник "вільні руки".
400 Вт
Вінчики з нержавіючої сталі
Гаки для тіста, поворотна чаша, 3 л
Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/55 Стаціонарні міксери
Date of Use 2018-11-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/55 Стаціонарні міксери
Date of Use 2018-11-07
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące
mm08
22/02/2015
Polska
Najlżejszy Mikser na rynku
Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1565/40 Miksery stojące