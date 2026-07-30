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Больше не доступен
HR1836/00
500 Вт
Функция предварительной очистки
Загрузочное отверстие 55мм
Система "капля-стоп"
Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.
Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!
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По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73