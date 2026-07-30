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  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.
  • Все в одном компактном дизайне.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1836/00

Все в одном компактном дизайне.
Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!
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Эргономичный и компактный дизайн

Все в одном компактном дизайне.

  • 500 Вт

  • Функция предварительной очистки

  • Загрузочное отверстие 55мм

  • Система "капля-стоп"

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

До 1,5 л сока за один прием

До 1,5 л сока за один прием

Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Подача сока прямо в стакан

Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73