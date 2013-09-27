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    Viva Collection

    Соковыжималка

    HR1836/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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      Viva Collection Соковыжималка

      HR1836/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Соковыжималка

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

      Viva Collection Соковыжималка

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Соковыжималка

        Итого:

        Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

        Эргономичный и компактный дизайн

        • 500 Вт
        • Функция предварительной очистки
        • Загрузочное отверстие 55мм
        • Система "капля-стоп"
        До 1,5 л сока за один прием

        До 1,5 л сока за один прием

        Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

        Технология QuickClean

        Технология QuickClean

        Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

        Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

        Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

        Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

        Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

        Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

        Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

        Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

        Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

        Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

        Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

        Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

        Подача сока прямо в стакан

        Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

        Мощный мотор 500 Вт

        Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря электродвигателю 500 Вт.

        Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Процесс мытья стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

        • Общие характеристики

          Вкл.
          Кувшин
          Длина шнура
          0,8 m
          Мощность
          500 W
          Напряжение
          220/240 V
          Цвет
          Черный металлик
          Частота
          50/60 Hz
          Диаметр камеры подачи
          55 mm
          Емкость контейнера для пюре
          1 L
          Емкость кувшина
          0,5 L
          Количество скоростей
          1
          Функции устройства
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Отделение для хранения шнура
          • Нескользящие ножки
          • QuickClean
          • Предварительная очистка
          Защита от протекания
          Да

        • Обработка

          Материал основного корпуса
          Алюминиевый
          Материал, из которого изготовлен кувшин
          Пластик

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            Риски, связанные с продуктом
            • По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73

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