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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах