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    HR1836/00

    HR1836/00
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      HR1836/00

      HR1836/00

      HR1836/00

      HR1836/00

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        Усього:

        Готуйте до 1,5 л соку за один раз

        Готуйте до 1,5 л соку за один раз

        Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

        Технологія QuickClean

        Технологія QuickClean

        Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

        Система "крапля-стоп" для чистоти кухонної стільниці

        Система "крапля-стоп" для чистоти кухонної стільниці

        Вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку, не забруднюючи кухонної стільниці. Щоб активувати систему "крапля-стоп", достатньо повернути носик.

        М’якоть потрапляє в один контейнер

        М’якоть потрапляє в один контейнер

        З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.

        Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

        Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

        Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.

        Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

        Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

        Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

        Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

        Потужний двигун 500 Вт

        Вичавлюйте соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою двигуна 500 Вт.

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

        Для ще простішого та швидшого очищення всі знімні частини можна мити у посудомийній машині.

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