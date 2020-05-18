КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1836/00

3.9
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня.
Переглянути всі переваги

Усе в одній компактній конструкції

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 500 Вт

  • Функція попереднього очищення

  • Діаметр завантажувального отвору 55 мм

  • Система «крапля-стоп»

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.9

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Плюси

malý,lehce přenosný

Мінуси

hlučnější

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73