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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
Вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку, не забруднюючи кухонної стільниці. Щоб активувати систему "крапля-стоп", достатньо повернути носик.
З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.
Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.
Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.
Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.
Вичавлюйте соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою двигуна 500 Вт.
Для ще простішого та швидшого очищення всі знімні частини можна мити у посудомийній машині.