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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
500 Вт
Функція попереднього очищення
Діаметр завантажувального отвору 55 мм
Система «крапля-стоп»
Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.
Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.
3.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Плюси
malý,lehce přenosný
Мінуси
hlučnější
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73