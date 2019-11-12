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Больше не доступен
Максимум сока. Без усилий.
Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!
500 Вт
QuickClean
1,5 л
Система "капля-стоп", воронка
Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.
Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!
Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
MariaVS
12/11/2019
Україна
Соколюбителям
Удобство. Это её слово. Компактная, легко разбирается, легко моется, легко сделать сок. Яблоки, морковь, тыква, дыня. Отлично. Я довольна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
olegf
06/04/2019
Україна
Отличная соковыжималка за свою цену!
Пользуемся этим продуктом примерно 2 месяца. Поначалу были проблемы с разборкой, но разобрались. Нареканий нет, работает исправно. Очень понравился дизайн и то, что она действительно очень легко моется.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73