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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1837/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Максимум сока. Без усилий.

Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!

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Эргономичный и компактный дизайн

Максимум сока. Без усилий.

  • 500 Вт

  • QuickClean

  • 1,5 л

  • Система "капля-стоп", воронка

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

Подача сока прямо в стакан

Подача сока прямо в стакан

Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

До 1,5 л сока за один прием

До 1,5 л сока за один прием

Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Соколюбителям

Удобство. Это её слово. Компактная, легко разбирается, легко моется, легко сделать сок. Яблоки, морковь, тыква, дыня. Отлично. Я довольна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

06/04/2019

Україна

Україна

Отличная соковыжималка за свою цену!

Пользуемся этим продуктом примерно 2 месяца. Поначалу были проблемы с разборкой, но разобрались. Нареканий нет, работает исправно. Очень понравился дизайн и то, что она действительно очень легко моется.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

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Примечания

  1. По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73