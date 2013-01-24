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Viva Collection

Соковыжималка

HR1837/00
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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1837/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все juicer

      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эргономичный и компактный дизайн

      • 500 Вт
      • QuickClean
      • 1,5 л
      • Система "капля-стоп", воронка
      Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

      Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

      Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

      Подача сока прямо в стакан

      Подача сока прямо в стакан

      Эта соковыжималка направляет сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

      До 1,5 л сока за один прием

      До 1,5 л сока за один прием

      Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

      Фильтр QuickClean

      Фильтр QuickClean

      Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Выжимайте сок из ягод благодаря специальному поддону

      Выжимайте сок из ягод благодаря специальному поддону

      Загружать ягоды или небольшие фрукты в камеру подачи неудобно. С помощью специального поддона можно быстро приготовить сок из ягод — просто установите его на камеру подачи и загрузите все ингредиенты.

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока

      Система "капля-стоп" предотвращает подтекание сока на кухонный стол. Очистка носика совсем не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине. Теперь вы не прольете ни одной капли сока!

      Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Процесс очистки стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

      Гладкие поверхности и простая очистка

      Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Чернильно-черный
        Материал корпуса
        Алюминиевый
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Полипропилен
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        • АБС-пластик
        • SAN

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Одна оптимальная скорость
        Для всех видов фруктов

      • Технические характеристики

        Питание
        500  Вт
        напряжение
        220/240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Контейнер для мякоти
        1  л
        Диаметр загрузочного отверстия
        55  миллиметра
        Емкость кувшина для сока
        500  мл

      • Аксессуары

        Поддон для ягод
        Да

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