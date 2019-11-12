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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1837/00

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1837/00

4.7

| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня.

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Усе в одній компактній конструкції

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 500 Вт

  • QuickClean

  • 1,5 л

  • Система "крапля-стоп", лійка

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Соколюбителям

Удобство. Это её слово. Компактная, легко разбирается, легко моется, легко сделать сок. Яблоки, морковь, тыква, дыня. Отлично. Я довольна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

06/04/2019

Україна

Україна

Отличная соковыжималка за свою цену!

Пользуемся этим продуктом примерно 2 месяца. Поначалу были проблемы с разборкой, но разобрались. Нареканий нет, работает исправно. Очень понравился дизайн и то, что она действительно очень легко моется.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduchá příprava, snadná údržba, prostě fajn.

Jednoduchá příprava, snadná údržba, odšťavní všechno, třeba i brambory - a bramborová šťáva je velmi zdravá. Prostě naprostá spokojenost.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač

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Примітки

  1. Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73