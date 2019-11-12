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Більше не доступний
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня.
500 Вт
QuickClean
1,5 л
Система "крапля-стоп", лійка
Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.
Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.
Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
4.7
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
MariaVS
12/11/2019
Україна
Соколюбителям
Удобство. Это её слово. Компактная, легко разбирается, легко моется, легко сделать сок. Яблоки, морковь, тыква, дыня. Отлично. Я довольна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
olegf
06/04/2019
Україна
Отличная соковыжималка за свою цену!
Пользуемся этим продуктом примерно 2 месяца. Поначалу были проблемы с разборкой, но разобрались. Нареканий нет, работает исправно. Очень понравился дизайн и то, что она действительно очень легко моется.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Соковижималка
Šmoulinka
27/02/2019
Česká republika
Jednoduchá příprava, snadná údržba, prostě fajn.
Jednoduchá příprava, snadná údržba, odšťavní všechno, třeba i brambory - a bramborová šťáva je velmi zdravá. Prostě naprostá spokojenost.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1837/00 Odšťavňovač
Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73