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Viva Collection

Соковижималка

HR1837/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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    Viva Collection Соковижималка

    HR1837/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня. Переглянути усі переваги

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      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Усе в одній компактній конструкції

      • 500 Вт
      • QuickClean
      • 1,5 л
      • Система "крапля-стоп", лійка
      Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

      Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

      Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

      Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

      Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

      Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

      Готуйте до 1,5 л соку за один раз

      Готуйте до 1,5 л соку за один раз

      Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

      Технологія QuickClean

      Технологія QuickClean

      Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

      Сито QuickClean

      Сито QuickClean

      Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

      Вичавлюйте сік одночасно з будь-яких ягід завдяки лійці для ягід

      Вичавлюйте сік одночасно з будь-яких ягід завдяки лійці для ягід

      Може бути важко покласти ягоди чи менші фрукти в отвір для подачі. Встановіть лійку безпосередньо на трубку. Тепер Ви можете покласти всі ягоди одночасно.

      Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

      Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

      Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.

      Система проти протікання – для запобігання скапуванню соку

      Система проти протікання – для запобігання скапуванню соку

      У разі активування система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки. Носик системи "крапля-стоп" легко мити, оскільки він знімний та виготовлений із матеріалів, які можна мити в посудомийній машині. Один простий рух – і сік не капатиме, а кухонна стільниця залишиться чистою.

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Для ще простішого та швидшого очищення всі знімні частини можна мити у посудомийній машині.

      Гладкі поверхні, які легко чистити

      Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Чорний
        Матеріал корпусу
        Алюмінієвий
        Матеріал ємності
        Пластик PP
        Матеріал збирача м’якоті та штовхача
        • ABS
        • SAN

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Затискачі
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Одна оптимізована швидкість
        Для будь-яких фруктів

      • Технічні характеристики

        Потужність
        500  Вт
        Напруга
        220/240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        0,80  м
        Збирач м’якоті
        1  л
        Діаметр отвору для подачі
        55  мм
        Місткість ємності для соку
        500  мл

      • Аксесуари

        Лійка для ягід
        Так

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