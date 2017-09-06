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  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто
  • Полезный сок — это просто

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1853/55

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Полезный сок — это просто

Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.

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Не нужно резать — готовьте сок без труда

Полезный сок — это просто

  • 550 Вт

  • 1,5 л

  • Камера L

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.

Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

Такой кувшин дольше сохраняет сок свежим.

Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/09/2017

Україна

Україна

Долговечная и надежная

Не особо сухой жмых после первого прогона фруктов, но это исправляется двумя-тремя прогонами жмыха через соковыжималку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1853/55 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1853/55 Соковыжималка

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