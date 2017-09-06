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Больше не доступен
Полезный сок — это просто
Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широким загрузочным отверстием перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена герметичным кувшином для сока, который надолго сохранит свежесть сока.
550 Вт
1,5 л
Камера L
Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.
Сохраните свежесть приготовленного сока благодаря герметичному кувшину для сока на 700 мл.
Контейнер для мякоти 1,5 л и кувшин для сока 700 мл позволяют приготовить больше сока за один прием.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Кася
06/09/2017
Україна
Долговечная и надежная
Не особо сухой жмых после первого прогона фруктов, но это исправляется двумя-тремя прогонами жмыха через соковыжималку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1853/55 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1853/55 Соковыжималка