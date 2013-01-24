Простое приготовление полезного сока

Никогда еще выжимать сок не было так просто. Эта соковыжималка Philips HR1853/55 мощностью 550 Вт с широкой камерой подачи плодов перерабатывает фрукты и овощи целиком, и их не нужно предварительно измельчать. Она также снабжена кувшином для сока, который надолго сохранит его свежесть. Узнать обо всех преимуществах