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  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1863/20

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день!
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До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

Максимум сока. Минимум усилий.

  • 800 Вт

  • QuickClean

  • 2 л, широкая камера подачи XL

  • Система "капля-стоп"

Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

Технология QuickClean

Технология QuickClean

Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/02/2018

Україна

Україна

Просто отличная соковыжималка

Искал соковыжималку которая легко справлялась бы с твёрдыми овощами вроде свеклы и моркови и хотелось чтобы ее можно было быстро помыть, опять же — не за безумные деньги. Эта модель полностью меня устроила в итоге. Мощности как раз для овощей, больше не надо, а внутреннее устройство такое что позволяет помыть ее буквально за пару минут — ни одного труднодоступного места или угла, все гладкое, круглое, быстромоющееся. Гладкая сетка это вообще шедевр. Часто к соковыжималкам идут специальные щетки для сетки и труднодоступных мест и это все со временем ужасно надоедает. А тут все ок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковыжималка

22/06/2021

Україна

Україна

Воплощение мечты о свежем Качественном Соке

Воплощение мечты. Скорость. Качество отжима. Простота в уходе. Эргономичный дизайн. Качество материала. Просто. Удобно.Просто радуюсь .Спасибо!!!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка

03/04/2019

Україна

Україна

Хороша соковижималка для частого використання

Користуюсь цією соковижималкою вже більше двох років. Дуже гарно проявила себе з часом, практично не змінився пластик і металеві частини в чудовому стані. В основному використовую для виготовлення соку з яблук ,моркви ,буряка та інших овочів . Користуватись, а саме чавити соки, розбирати та мити достатньо легко . Ідеальна для використання в домашніх умовах для невеликих порцій соку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка

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