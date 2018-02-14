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Больше не доступен
800 Вт
QuickClean
2 л, широкая камера подачи XL
Система "капля-стоп"
Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Владимир50
14/02/2018
Україна
Просто отличная соковыжималка
Искал соковыжималку которая легко справлялась бы с твёрдыми овощами вроде свеклы и моркови и хотелось чтобы ее можно было быстро помыть, опять же — не за безумные деньги. Эта модель полностью меня устроила в итоге. Мощности как раз для овощей, больше не надо, а внутреннее устройство такое что позволяет помыть ее буквально за пару минут — ни одного труднодоступного места или угла, все гладкое, круглое, быстромоющееся. Гладкая сетка это вообще шедевр. Часто к соковыжималкам идут специальные щетки для сетки и труднодоступных мест и это все со временем ужасно надоедает. А тут все ок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковыжималка
Снегин
22/06/2021
Україна
Воплощение мечты о свежем Качественном Соке
Воплощение мечты. Скорость. Качество отжима. Простота в уходе. Эргономичный дизайн. Качество материала. Просто. Удобно.Просто радуюсь .Спасибо!!!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
ІгорМ
03/04/2019
Україна
Хороша соковижималка для частого використання
Користуюсь цією соковижималкою вже більше двох років. Дуже гарно проявила себе з часом, практично не змінився пластик і металеві частини в чудовому стані. В основному використовую для виготовлення соку з яблук ,моркви ,буряка та інших овочів . Користуватись, а саме чавити соки, розбирати та мити достатньо легко . Ідеальна для використання в домашніх умовах для невеликих порцій соку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка