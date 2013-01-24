Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги
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Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги
Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.
Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.
Швидке та просте збирання усіх частин.
Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.
Можна за один раз вичавити до 2 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 800 Вт.
Надзвичайно великий отвір для подачі 75 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Легко мити