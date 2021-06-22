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Більше не доступний
800 Вт
QuickClean
2 л, великий отвір для подачі
Система "крапля-стоп"
Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Снегин
22/06/2021
Україна
Воплощение мечты о свежем Качественном Соке
Воплощение мечты. Скорость. Качество отжима. Простота в уходе. Эргономичный дизайн. Качество материала. Просто. Удобно.Просто радуюсь .Спасибо!!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
ІгорМ
03/04/2019
Україна
Хороша соковижималка для частого використання
Користуюсь цією соковижималкою вже більше двох років. Дуже гарно проявила себе з часом, практично не змінився пластик і металеві частини в чудовому стані. В основному використовую для виготовлення соку з яблук ,моркви ,буряка та інших овочів . Користуватись, а саме чавити соки, розбирати та мити достатньо легко . Ідеальна для використання в домашніх умовах для невеликих порцій соку.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1863/20 Соковижималка