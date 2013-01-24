Все легко и просто

Этот блендер HR2004/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зубчатыми лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах