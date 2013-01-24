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Daily Collection

Блендер

HR2004/70
Загальна оцінка / 5
  • Ефективно змішувати – просто Ефективно змішувати – просто Ефективно змішувати – просто
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    Daily Collection Блендер

    HR2004/70
    Загальна оцінка / 5

    Ефективно змішувати – просто

    Цей блендер Philips HR2004/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Блендер

    Ефективно змішувати – просто

    Цей блендер Philips HR2004/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

    Ефективно змішувати – просто

    Цей блендер Philips HR2004/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Блендер

    Ефективно змішувати – просто

    Цей блендер Philips HR2004/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги

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      Ефективно змішувати – просто

      Блендер із лезом на 5 лопатей та двигуном 350 Вт

      • 350 Вт
      • Пластикова чаша на 1,5 л
      • із фільтром
      • 2 швидкості та імпульсний режим
      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Гарантія 2 роки.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Ударостійка чаша

      Ударостійка чаша

      Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

      Знімний ніж

      Знімний ніж

      Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

      Фільтр для приготування прозорого соку і соєвого молока

      Фільтр для приготування прозорого соку і соєвого молока

      Цей блендер Philips дозволяє легко готувати соєве молоко або фруктовий сік без кісточок чи насіння.

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Цей блендер Philips змішує на різних швидкостях і до будь-якої консистенції завдяки широкому вибору налаштувань.

      Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

      Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

      Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Фільтр
        Так
        Млинок
        Так

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Білий із блакитними елементами
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші блендера
        SAN
        Матеріал корпусу
        Поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші блендера
        0,4  л
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        350  Вт
        Напруга
        220–240  В

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