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Больше не доступен

Daily CollectionБлендер

HR2006/70

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Все легко и просто

Этот блендер HR2006/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличные результаты. Легко и просто!

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Блендер с 5 зазубренными лезвиями и мотором мощностью 350 Вт

Все легко и просто

  • 350 Вт

  • Пластиковый кувшин 1,5 л

  • с мельницей и фильтром

  • 2 режима скорости и импульсный режим

Гарантия 2 года

Гарантия 2 года

Полная гарантия на 2 года.

Можно мыть в посудомоечной машине

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

Ударопрочный кувшин

Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

10/04/2019

Україна

Україна

Блендер, який просто робить свою роботу

Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2006/70 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2006/70 Блендер

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