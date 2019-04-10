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Больше не доступен
Все легко и просто
Этот блендер HR2006/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличные результаты. Легко и просто!
350 Вт
Пластиковый кувшин 1,5 л
с мельницей и фильтром
2 режима скорости и импульсный режим
Полная гарантия на 2 года.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Анастасія1509
10/04/2019
Україна
Блендер, який просто робить свою роботу
Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2006/70 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2006/70 Блендер