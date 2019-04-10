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  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто

Більше не доступний

Daily CollectionБлендер

HR2006/70

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Ефективно змішувати – просто

Цей блендер Philips HR2006/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування.

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Блендер із лезом на 5 лопатей та двигуном 350 Вт

Ефективно змішувати – просто

  • 350 Вт

  • Пластикова чаша на 1,5 л

  • із млинком і фільтром

  • 2 швидкості та імпульсний режим

2 роки гарантії

2 роки гарантії

Гарантія 2 роки.

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

Ударостійка чаша

Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Блендер, який просто робить свою роботу

Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2006/70 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2006/70 Блендер

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