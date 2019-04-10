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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips HR2006/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування.
350 Вт
Пластикова чаша на 1,5 л
із млинком і фільтром
2 швидкості та імпульсний режим
Гарантія 2 роки.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Анастасія1509
10/04/2019
Україна
Блендер, який просто робить свою роботу
Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2006/70 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2006/70 Блендер