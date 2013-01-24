Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips HR2006/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips HR2006/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips HR2006/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips HR2006/70 поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування. Переглянути усі переваги
Гарантія 2 роки.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Цей блендер Philips дозволяє легко готувати соєве молоко або фруктовий сік без кісточок чи насіння.
Використовуйте млинок цього блендера Philips для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.
Цей блендер Philips змішує на різних швидкостях і до будь-якої консистенції завдяки широкому вибору налаштувань.
Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики