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Important Information Manual Philips Blender
User Manual Philips Blender
Все (7)
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Можно ли использовать прибор для перемалывания кофейных зерен, мускатных орехов и других твердых ингредиентов?
Как очищать кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Из моего блендера Philips выходит пена
Блендер Philips блокируется во время работы
Почему фруктовый сок или соевое молоко содержит большое количество мякоти или кожуры?
Кувшин блендера протекает. Что делать?
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