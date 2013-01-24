Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Компактний блендер

HR2021/70
Загальна оцінка / 5
  • Чудова деталь для будь-якої кухні Чудова деталь для будь-якої кухні Чудова деталь для будь-якої кухні
    -{discount-value}

    Компактний блендер

    HR2021/70
    Загальна оцінка / 5

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Компактний блендер

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт. Переглянути усі переваги

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Компактний блендер

    Чудова деталь для будь-якої кухні

    Це найкомпактніший у світі повнорозмірний блендер. Велика чаша для зберігання знаходиться на платформі, тому пристрій вдвічі менший за звичайні блендери. Робота блендера Philips вражаюча – завдяки лезу на 5 лопатей та двигуну 400 Вт. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all blender

      Чудова деталь для будь-якої кухні

      Компактний блендер зручно зберігати

      • 400 Вт
      • пластикова чаша на 1,75 л
      • із млинком
      • Легко зберігати
      Зберігайте глек на платформі

      Зберігайте глек на платформі

      Займає половину місця звичайних блендерів, коли чаша знаходиться на платформі.

      Ударостійка чаша

      Ударостійка чаша

      Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

      Зберігання шнура

      Зберігання шнура

      Зберігання шнура на корпусі забезпечує практичне зберігання блендера на кухні.

      Зубчасте лезо

      Зубчасте лезо

      Подрібнюйте, нарізайте кубиками та скибками без зусиль завдяки зубчастому лезу на 5 лопатей.

      Млинок для подрібнення продуктів за лічені секунди

      Млинок для подрібнення продуктів за лічені секунди

      Використовуйте млинок цього блендера Philips для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.

      Знімний ніж

      Знімний ніж

      Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Гарантія 2 роки.

      Зубчасте лезо

      Зубчасте лезо

      Кілька режимів швидкості

      Завдяки широкому вибору налаштувань можна обробляти продукти на різних швидкостях до будь-якої консистенції.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Млинок
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий із блакитними елементами
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші блендера
        SAN
        Матеріал корпусу
        Поліпропілен

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші блендера
        1,75  л
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        400  Вт
        Напруга
        220–240  В

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись