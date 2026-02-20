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Important Information Manual Philips Blender
User Manual Philips Blender
Все (2)
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Почему блендер не включается?
Почему фруктовый сок или соевое молоко содержит большое количество мякоти или кожуры?
Кувшин блендера протекает. Что делать?
Почему замороженные фрукты плохо смешиваются в блендере Philips?
Блендер Philips не работает
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