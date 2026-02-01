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Більше не доступний
HR2061/02
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж.
600 Вт
Пластикова чаша на 2 л
із млинком
5 швидкостей та імпульсний режим
Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів і кавових зерен.
Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
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