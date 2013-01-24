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    Блендер

    HR2067/02
    Общая оценка / 5
    • Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день
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      Блендер

      HR2067/02
      Общая оценка / 5

      Свежие вкусы каждый день

      Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Блендер

      Свежие вкусы каждый день

      Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

      Свежие вкусы каждый день

      Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Блендер

      Свежие вкусы каждый день

      Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

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        Блендер

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        Свежие вкусы каждый день

        Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

        • 600 Вт
        • Пластиковый кувшин 2 л
        • с мельницей и фильтром
        • 5 режимов скорости и импульсный режим
        Мельница

        Мельница

        Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.

        Фильтр для очистки сока

        Фильтр для очистки сока

        Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

        Функция измельчения льда

        Функция измельчения льда

        Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

        Ударопрочный кувшин

        Ударопрочный кувшин

        Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

        Долговечные зазубренные лезвия

        Долговечные зазубренные лезвия

        Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

        Съемный ножевой блок

        Съемный ножевой блок

        Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

        5 скоростных режимов и импульсный режим

        Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

        600 Ватт

        Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Фильтр
          Да
          Мельница
          Да

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          Белый с оранжевыми вставками
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал кувшина блендера
          SAN
          Материал корпуса
          PP

        • Общие характеристики

          Отделение для хранения шнура
          Да
          Режим скорости
          5 и импульсный

        • Технические характеристики

          Вместимость кувшина блендера
          2  л
          Частота
          50/60  Гц
          Питание
          600  Вт
          напряжение
          220–240  В

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