Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Блендер

    HR2067/02
    Загальна оцінка / 5
    • Різноманіття свіжих страв щодня Різноманіття свіжих страв щодня Різноманіття свіжих страв щодня
      -{discount-value}

      Блендер

      HR2067/02
      Загальна оцінка / 5

      Різноманіття свіжих страв щодня

      Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Блендер

      Різноманіття свіжих страв щодня

      Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

      Різноманіття свіжих страв щодня

      Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Блендер

      Різноманіття свіжих страв щодня

      Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. blender

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Різноманіття свіжих страв щодня

        Готуйте надзвичайні коктейлі, смачні супи та свіжі соки

        • 600 Вт
        • пластикова чаша на 2 л
        • із млинком і фільтром
        • 5 швидкостей та імпульсний режим
        Млинок

        Млинок

        Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.

        Фільтр для приготування прозорого соку

        Фільтр для приготування прозорого соку

        Завдяки цьому зручному фільтру можна уникнути потрапляння зернят і насіння у сік.

        Кнопка для подрібнення льоду

        Кнопка для подрібнення льоду

        Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.

        Ударостійка чаша

        Ударостійка чаша

        Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

        Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

        Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

        Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.

        Знімний ніж

        Знімний ніж

        Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

        5 режимів швидкості та імпульсний режим

        Цей блендер Philips змішує на різних швидкостях і до будь-якої консистенції завдяки широкому вибору налаштувань.

        600 Вт

        Перемішуйте та подрібнюйте усі інгредієнти без надмірних зусиль із цим потужним двигуном 600 Вт.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Фільтр
          Так
          Млинок
          Так

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Білий з оранжевими елементами
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал чаші блендера
          SAN
          Матеріал корпусу
          Поліпропілен

        • Загальні специфікації

          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так
          Режими швидкості
          5 режимів та імпульсний режим

        • Технічні характеристики

          Ємність чаші блендера
          2  л
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          600  Вт
          Напруга
          220–240  В

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips