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Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
Блендер
Ціна магазину Philips
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Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.
Завдяки цьому зручному фільтру можна уникнути потрапляння зернят і насіння у сік.
Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Цей блендер Philips змішує на різних швидкостях і до будь-якої консистенції завдяки широкому вибору налаштувань.
Перемішуйте та подрібнюйте усі інгредієнти без надмірних зусиль із цим потужним двигуном 600 Вт.
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Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики