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Больше не доступен
HR2094/01
Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
Блендер Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, размешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции.
750 Вт
Стеклянный кувшин 2 л
с фильтром
Различные режимы скорости
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
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