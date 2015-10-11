Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!