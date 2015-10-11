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  • Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення
  • Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

Більше не доступний

Aluminium CollectionБлендер

HR2094/01

4.5

| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

Блендер Philips з анодованого алюмінію має двигун потужністю 750 Вт, який може обробляти майже все – від фруктів та овочів до льоду. Завдяки кільком режимам швидкості продукти можна змішати, подрібнити та нарізати так, як Ви цього хочете.

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Двигун 750 Вт із точним регулюванням швидкості

Надпотужність для досконалого змішування та подрібнення

  • 750 Вт

  • Скляна чаша на 2 л

  • із фільтром

  • Регульована швидкість

Знімний ріжучий блок для легкого чищення

Знімний ріжучий блок для легкого чищення

Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

Кнопка для подрібнення льоду

Кнопка для подрібнення льоду

Легко подрібнюйте лід за допомогою цього блендера Philips одним натисненням кнопки.

Регулятор швидкості з підсвіткою

Регулятор швидкості з підсвіткою

Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612378

Відгуки

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4.5

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
1

11/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Rewelacja

Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.

Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt ten jest niezawodny i praktyczny

Używam tego blendera juz od kilku lat i jestem z niego bardzo zadowolony.Posiada wiele użytecznych funkcji,które sprawdzają się znakomicie ,a jednoczesnie jest bardzo prosty w obsłudze.Waznym elementem jest także design,który jest SUPER! Gorąco polecam ten produkt.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Aluminium Collection HR2094/00

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