Восхитительное домашнее мороженое
Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восхитительное домашнее мороженое
Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах
Восхитительное домашнее мороженое
Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восхитительное домашнее мороженое
Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах
Технические характеристики
Дизайн