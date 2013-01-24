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Мороженица

HR2303
Общая оценка / 5
  • Восхитительное домашнее мороженое Восхитительное домашнее мороженое Восхитительное домашнее мороженое
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    Мороженица

    HR2303
    Общая оценка / 5

    Восхитительное домашнее мороженое

    Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мороженица

    Восхитительное домашнее мороженое

    Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах

    Восхитительное домашнее мороженое

    Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мороженица

    Восхитительное домашнее мороженое

    Мороженица для приготовления 0,8 л десерта, замороженного йогурта или твердого мороженого. Узнать обо всех преимуществах

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      Восхитительное домашнее мороженое

      • 20 Вт
      • 0,8 л
      Мощная система охлаждения

      Мощная система охлаждения

      Охлаждающий элемент и мотор мощностью 20 Вт для вкуснейшего домашнего мороженного.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        20  Вт
        Емкость
        0,8  л
        Время работы охлаждающего элемента
        18  часов
        Время приготовления
        20-40  минут(ы)

      • Дизайн

        Чаша
        Полипропилен
        Колпачок
        Прозрачный пластик SAN
        Корпус мотора
        Полипропилен
        Смеситель
        PBTP
        цвет
        Белый с зелеными вставками

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