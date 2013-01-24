Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах
Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах
Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги
Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах
Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах
Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги
Технічні характеристики
Дизайн