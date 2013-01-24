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Морозивниця

HR2303
Загальна оцінка / 5
  • Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах
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    Морозивниця

    HR2303
    Загальна оцінка / 5

    Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах

    Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Морозивниця

    Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах

    Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги

    Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах

    Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Морозивниця

    Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах

    Морозивниця готує до 0,8 л шербету, замороженого йогурту або твердого морозива. Переглянути усі переваги

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      Смачне морозиво, приготоване в домашніх умовах

      • 20 Вт
      • 0,8 л
      Потужна система охолодження

      Потужна система охолодження

      Охолоджуючий елемент та двигун 20 Вт для приготування смачного морозива в домашніх умовах.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        20  Вт
        Ємність
        0,8  л
        Охолоджуючий елемент із часом замороження
        18  година (-н)
        Час підготовки
        20–40  хвилин(-и)

      • Дизайн

        Чаша
        Пластик PP
        Кришка
        SAN, прозорий
        Корпус двигуна
        Пластик PP
        Перемішувач
        PBTP
        Колір
        Білий із зеленими елементами

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