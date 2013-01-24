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Высокая производительность, компактный дизайн
Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая производительность, компактный дизайн
Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
Высокая производительность, компактный дизайн
Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая производительность, компактный дизайн
Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
Мясорубка
Цена магазина Philips
Итого:
Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).
Обработка до 1,7 кг в минуту.
Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.
Нож из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничность и остается острым.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
Нож на шнеке невозможно установить неправильно.
Плавкий предохранитель защищает мотор и продлевает срок службы прибора.
Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша.
Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке.
Аксессуары
Дизайн и отделка
Общие характеристики
Технические характеристики