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    Daily Collection

    М’ясорубка

    HR2710/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
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      Daily Collection М’ясорубка

      HR2710/10
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

      Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Daily Collection М’ясорубка

      Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

      Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги

      Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

      Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Daily Collection М’ясорубка

      Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

      Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        М’ясорубка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

        Досконалий двигун для перемелювання до 1,7 кг/хв.

        • Номінальна потужність 450 Вт
        • Потужність блокування 1600 Вт
        • 1,7 кг/хв.
        Двигун номінальною потужністю 450 Вт та потужністю блокування 1600 Вт

        Двигун номінальною потужністю 450 Вт та потужністю блокування 1600 Вт

        Номінальна потужність 450 Вт, потужність блокування 1600 Вт для швидкого та простого перемелювання.

        Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину

        Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину

        Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину.

        Повністю металеве з’єднання для переробки великої кількості продуктів

        Повністю металеве з’єднання для переробки великої кількості продуктів

        Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.

        Гігієнічний ніж із нержавіючої сталі не затуплюється

        Гігієнічний ніж із нержавіючої сталі не затуплюється

        Гігієнічний ніж із нержавіючої сталі не затуплюється.

        Інноваційна 2-стороння насадка для чищення

        Інноваційна 2-стороння насадка для чищення

        Інноваційна 2-стороння насадка для чищення удвічі скоротить час миття. Після перемелювання просто закріпіть решітку на насадці для чищення та промийте під проточною водою. Забудьте про труднощі відмивання забитих отворів решітки!

        Ніж і гвинт із авторегулюванням для правильного збирання

        Ніж і гвинт із авторегулюванням для правильного збирання

        Ніж можна встановити на гвинт подачі лише належним чином.

        2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5-, 8-мм)

        2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5-, 8-мм)

        Блок захисту двигуна

        Захист двигуна TCO для тривалого терміну служби.

        Проста автоматична подача для перемелювання без зусиль

        Проста автоматична подача для перемелювання без зусиль.

        Легко переносити завдяки вбудованій ручці

        Легко переносити завдяки вбудованій ручці.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          Насадка для чищення

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Білий/карибський блакитний
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал аксесуарів
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS

        • Загальні специфікації

          Кількість режимів швидкості
          1

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,0  м
          Частота
          50  Гц
          Потужність
          1600  Вт

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