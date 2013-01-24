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Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги
Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса. Переглянути усі переваги
М’ясорубка
Ціна магазину Philips
Усього:
Номінальна потужність 450 Вт, потужність блокування 1600 Вт для швидкого та простого перемелювання.
Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину.
Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.
Гігієнічний ніж із нержавіючої сталі не затуплюється.
Інноваційна 2-стороння насадка для чищення удвічі скоротить час миття. Після перемелювання просто закріпіть решітку на насадці для чищення та промийте під проточною водою. Забудьте про труднощі відмивання забитих отворів решітки!
Ніж можна встановити на гвинт подачі лише належним чином.
Захист двигуна TCO для тривалого терміну служби.
Проста автоматична подача для перемелювання без зусиль.
Легко переносити завдяки вбудованій ручці.
Аксесуари
Конструкція та покриття
Загальні специфікації
Технічні характеристики