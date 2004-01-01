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    Viva Collection Мясорубка

    HR2721/00
    • Высокая производительность, максимальная гигиеничность Высокая производительность, максимальная гигиеничность Высокая производительность, максимальная гигиеничность
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      Viva Collection Мясорубка

      HR2721/00

      Высокая производительность, максимальная гигиеничность

      Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Мясорубка

      Высокая производительность, максимальная гигиеничность

      Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.

      Высокая производительность, максимальная гигиеничность

      Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection Мясорубка

      Высокая производительность, максимальная гигиеничность

      Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Мясорубка

        Итого:

        Высокая производительность, максимальная гигиеничность

        Мощный мотор для обработки до 2,3 кг/мин

        • 2,3 кг/мин
        • Мощность при блокировке мотора: 1800 Вт
        • Черный
        Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

        Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

        Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).

        2 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм)

        2 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм)

        2 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от 5 мм до более крупного — 8 мм.

        Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они всегда будут установлены правильно

        Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они всегда будут установлены правильно

        Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

        В комплект входят насадки для нарезки и шинковки

        В комплект входят насадки для нарезки и шинковки

        Благодаря двум входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Насадка для шинковки позволяет быстро измельчить овощи для приготовления ваших любимых блюд. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!

        Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

        Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

        Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

        Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

        Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

        Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

        Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

        Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

        Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.

        Насадка для кеббе в комплекте

        Насадка для кеббе в комплекте

        Прочный металлический соединительный элемент устойчив к большим нагрузкам во время приготовления фарша

        Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

        • Вес и размеры

          Длина шнура
          1 m
          Комплектация
          • Аксессуар для очистки
          • Насадка для крупной шинковки
          • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
          • Насадка для кеббе
          • Контейнер для овощей
          • Насадка для колбасок
          Мощность
          1800 W
          Цвет
          Черный
          Частота
          50 Hz
          Количество дисков для нарезки ломтиками
          3
          Количество скоростей
          1
          Диаметр насадки для колбасок
          12, 22 mm
          Диаметр отверстий решеток
          5,8 mm

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Обработка

          Материал аксессуаров
          Нержавеющая сталь
          Материал основного корпуса
          АБС-пластик
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал загрузочного лотка
          Пластик

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Руководство пользователя
          из 100 % переработанной бумаги

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