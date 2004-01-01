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Высокая производительность, максимальная гигиеничность
Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая производительность, максимальная гигиеничность
Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.
Высокая производительность, максимальная гигиеничность
Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая производительность, максимальная гигиеничность
Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки.
Мясорубка
Итого:
Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).
2 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от 5 мм до более крупного — 8 мм.
Нож на шнеке невозможно установить неправильно.
Благодаря двум входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Насадка для шинковки позволяет быстро измельчить овощи для приготовления ваших любимых блюд. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.
Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.
Вес и размеры
Обслуживание
Обработка
Социальная ответственность