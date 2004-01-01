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    Viva Collection М’ясорубка

    HR2721/00
    • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
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      Viva Collection М’ясорубка

      HR2721/00

      Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

      Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection М’ясорубка

      Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

      Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.

      Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

      Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection М’ясорубка

      Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

      Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.

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        Viva Collection

        Viva Collection

        М’ясорубка

        Усього:

        Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

        Із потужним двигуном для обробки до 2,3 кг/хв.

        • 2,3 кг/хв.
        • Потужність блокування 1800 Вт
        • Чорний
        Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину

        Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину

        Номінальна потужність 500 Вт, потужність блокування 1800 Вт для швидкого та простого перемелювання.

        2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5 мм та 8 мм)

        2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5 мм та 8 мм)

        2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5 мм та 8 мм) адаптуються до вашого стилю перемелювання і страв. Від 5 мм до грубших 8 мм.

        Ніж і гвинт із авторегулюванням для завжди правильного збирання

        Ніж і гвинт із авторегулюванням для завжди правильного збирання

        Ніж можна встановити на гвинт подачі лише належним чином.

        У комплекті барабани для нарізання і подрібнення

        У комплекті барабани для нарізання і подрібнення

        Завдяки 2 барабанам для овочів нарізати овочі ще ніколи не було так просто. За допомогою барабана для подрібнення можна покришити овочі для улюбленого рецепту. Барабан для нарізання скибками також швидко впорається із овочами!

        Насадка для ковбасок діаметром 12 мм (тонка) і 22 мм (товста)

        Насадка для ковбасок діаметром 12 мм (тонка) і 22 мм (товста)

        Дві насадки для ковбасок різного розміру дають змогу отримувати різні результати: використовуйте насадку діаметром 12 мм для тонших ковбасок і 22 мм – для товстіших.

        Інноваційна 2-стороння насадка для чищення

        Інноваційна 2-стороння насадка для чищення

        Інноваційна 2-стороння насадка для чищення удвічі скоротить час миття. Після перемелювання просто закріпіть решітку на насадці для чищення та промийте під проточною водою. Забудьте про труднощі відмивання забитих отворів решітки!

        Потужність блокування 1800 Вт, номінальна потужність двигуна 500 Вт

        Потужність блокування 1800 Вт, номінальна потужність двигуна 500 Вт

        Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину без зусиль.

        У комплекті насадка для кеббе

        У комплекті насадка для кеббе

        Міцне металеве з’єднання витримає переробку великої кількості продуктів.

        Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.

        Технічні характеристики

        • Загальні технічні характеристики

          Входить в комплект
          • Насадка для чищення
          • Насадка для грубого натирання
          • Насадка для нарізання грубими скибками
          • Насадка для кеббе
          • Корпус для овочів
          • Насадка для ковбасок
          Довжина шнура
          1 m
          Колір
          Чорний
          Потужність
          1800 W
          Частота
          50 Hz
          Кількість дисків для нарізання скибками
          3
          Кількість режимів швидкості
          1
          Діаметр насадок для ковбасок
          12, 22 mm
          Розмір диска для м’ясорубки
          5,8 mm

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Завершення

          Матеріал аксесуарів
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал лотка подавання
          Пластик

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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