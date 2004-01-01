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Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.
М’ясорубка
Усього:
Номінальна потужність 500 Вт, потужність блокування 1800 Вт для швидкого та простого перемелювання.
2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5 мм та 8 мм) адаптуються до вашого стилю перемелювання і страв. Від 5 мм до грубших 8 мм.
Ніж можна встановити на гвинт подачі лише належним чином.
Завдяки 2 барабанам для овочів нарізати овочі ще ніколи не було так просто. За допомогою барабана для подрібнення можна покришити овочі для улюбленого рецепту. Барабан для нарізання скибками також швидко впорається із овочами!
Дві насадки для ковбасок різного розміру дають змогу отримувати різні результати: використовуйте насадку діаметром 12 мм для тонших ковбасок і 22 мм – для товстіших.
Інноваційна 2-стороння насадка для чищення удвічі скоротить час миття. Після перемелювання просто закріпіть решітку на насадці для чищення та промийте під проточною водою. Забудьте про труднощі відмивання забитих отворів решітки!
Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину без зусиль.
Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Завершення
Екологічність