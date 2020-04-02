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Больше не доступен
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
4.7
из 5
70
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Vadim1505
02/04/2020
Україна
Цена - качество
Хорошая мясорубка, баранину, телятину крутит на Ура! Куча различных насадок. Сок томатный выходит обалденный, есть специальная насадка. Колбасы домашнии чинили, выходит супер. Спасибо консультанту, не обдурил)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Ket55
06/02/2018
Україна
Разнообразные, отличные функции
Пользуюсь мясорубкой Fhilips HR2714/30 уже год. Все работает отлично. Пользуюсь довольно часто терками, делала томатный сок, очень удобно делать колбаски. Все делает быстро и легко. Одно не удобно что не собирается шнур и невозможно купить запчасти к этой модели - это нож и решетки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2714/30
MARWIN
02/12/2017
Україна
Супер
Значно полегшив собі життя. Раніше мусив молоти м"ясо вручну.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2723/20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2723/20