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Больше не доступен

HR2727/50

HR2727/50

4.7
| (70) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
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Производительность: до 2,9 кг в минуту

Производительность: до 2,9 кг в минуту

Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

Насадка для кеббе в комплекте

Насадка для кеббе в комплекте

Технические характеристики

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Отзывы

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4.7

из 5

70

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

02/04/2020

Україна

Україна

Цена - качество

Хорошая мясорубка, баранину, телятину крутит на Ура! Куча различных насадок. Сок томатный выходит обалденный, есть специальная насадка. Колбасы домашнии чинили, выходит супер. Спасибо консультанту, не обдурил)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

06/02/2018

Україна

Україна

Разнообразные, отличные функции

Пользуюсь мясорубкой Fhilips HR2714/30 уже год. Все работает отлично. Пользуюсь довольно часто терками, делала томатный сок, очень удобно делать колбаски. Все делает быстро и легко. Одно не удобно что не собирается шнур и невозможно купить запчасти к этой модели - это нож и решетки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2714/30

02/12/2017

Україна

Україна

Супер

Значно полегшив собі життя. Раніше мусив молоти м"ясо вручну.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2723/20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2723/20

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