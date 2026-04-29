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Consumer Care Book Philips Viva Collection Meat mincer - English (US)
Quick start guide Philips Viva Collection Meat mincer
Все (3)
Можно ли обрабатывать замороженное мясо в мясорубке?
Можно ли заливать воду с моющим средством в прибор для очистки?
Какого размера должны быть кусочки мяса для обработки в мясорубке?
Не удается снять загрузочную чашу, что делать?
Что делать, если положение загрузочной части мясорубки неустойчиво или она выступает во время использования?
Что делать, если мясорубка прекращает работать во время использования?
Что делать, если прибор не реагирует на нажатие кнопки реверса?
Почему металлические детали мясорубки потемнели?