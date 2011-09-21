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Philips Viva Collection Meat mincer HR2727/50 600 W nominal, 2000 W blocked 2.9kg/min Black and silver 2 grindings, 4 accessory

HR2727/50
Загальна оцінка / 5
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    Philips Viva Collection Meat mincer HR2727/50 600 W nominal, 2000 W blocked 2.9kg/min Black and silver 2 grindings, 4 accessory

    HR2727/50

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Viva Collection Meat mincer HR2727/50 600 W nominal, 2000 W blocked 2.9kg/min Black and silver 2 grindings, 4 accessory

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Viva Collection Meat mincer HR2727/50 600 W nominal, 2000 W blocked 2.9kg/min Black and silver 2 grindings, 4 accessory

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