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Больше не доступен

Мини-блендер

HR2860/80

4.8
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Удобный и простой в использовании
Блендер мощностью 220 Вт с кувшином емкостью 400 мл, мельница для сухих продуктов, мельница для сочных продуктов, два стакана с крышками, удобный отсек для хранения шнура.
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с мельницей для сухих и сочных продуктов

Удобный и простой в использовании

  • 220 Вт

  • Пластиковый кувшин 0,4 л

  • с фильтром, мельничкой и измельчителем

  • Импульсный

Нож для сочных продуктов

Нож для сочных продуктов

Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили

Два мерных стакана с крышкой

Два мерных стакана с крышкой

Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

Мельничка

Мельничка

Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Плюсы

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender

10/04/2019

Україна

Україна

Проверен временем!)

Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2860/80 Міні-блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR2860/80 Міні-блендер

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