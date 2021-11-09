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Больше не доступен
220 Вт
Пластиковый кувшин 0,4 л
с фильтром, мельничкой и измельчителем
Импульсный
Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.
4.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Плюсы
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2860/55 Mini blender
Svet12
10/04/2019
Україна
Проверен временем!)
Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2860/80 Міні-блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR2860/80 Міні-блендер