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Кухонный комбайн
Больше не доступен
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HR7605/10
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EU Declaration of conformity Philips Food processor HR7605/10 - English (US)
User Manual Philips
Все (1)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
В результате нарезки овощей на ломтики получается пюреобразная масса. Что делать?
Не работают насадки в чаше измельчителя. Что делать?
Кухонный комбайн Philips не включается
Кухонный комбайн Philips внезапно перестал работать