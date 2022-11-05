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Більше не доступний
350 Вт
Чаша на 2,1 л
Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.
Кухонний комбайн має 5 різних аксесуарів, які дають змогу виконувати понад 15 різних операцій. Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, металеві дискові насадки для середнього натирання, нарізання скибками та подрібнення, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).
4.9
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Еsma
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Плюси
Компактний і надійний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн