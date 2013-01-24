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Кухонний комбайн

HR7605/10
Загальна оцінка / 5
  • Універсальна економія простору Універсальна економія простору Універсальна економія простору
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    Кухонний комбайн

    HR7605/10
    Загальна оцінка / 5

    Універсальна економія простору

    Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Кухонний комбайн

    Універсальна економія простору

    Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги

    Універсальна економія простору

    Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Кухонний комбайн

    Універсальна економія простору

    Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги

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      Універсальна економія простору

      Легкий у зберіганні кухонний комбайн

      • 350 Вт
      • Чаша на 2,1 л
      Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

      Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

      Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.

      Легке виконання понад 15 функцій

      Легке виконання понад 15 функцій

      Кухонний комбайн має 5 різних аксесуарів, які дають змогу виконувати понад 15 різних операцій. Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, металеві дискові насадки для середнього натирання, нарізання скибками та подрібнення, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).

      Достатньо малий для зручного зберігання у будь-якій шафі

      Достатньо малий для зручного зберігання у будь-якій шафі

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Кількість насадок/дисків
        3
        Насадка середнього розміру для тертя
        Для тертя овочів та фруктів
        Насадка середнього розміру для нарізання
        Для нарізання овочів та фруктів скибками середнього розміру
        Насадка середнього розміру для подрібнення
        Для подрібнення картоплі, сиру
        Диск для приготування емульсій
        • Збивання
        • Збивання
        • Приготування емульсій
        Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
        • подрібнення
        • змішування
        • замішування
        • приготування пюре
        • вимішування

      • Особливості дизайну

        Корпус
        Поліпропілен
        Перемикач і тримач аксесуарів
        POM
        Чаша, кришка, штовхач
        SAN
        Диск для приготування емульсій
        ABS
        Металевий ніж та інші насадки
        нержавіюча сталь та ABS

      • Технічні характеристики

        Двигун
        Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
        Потужність
        350  Вт
        Ємність тіста
        250  г
        Вміст чаші
        2,1  л
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Колір (кольори)
        Білий з темно-зеленими відтінками
        Безпека
        Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю скидання
        Швидкості
        1+ імпульсний режим
        Довжина шнура
        75  см

      • Країна виготовлення

        Угорщина
        Так

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