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  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору
  • Універсальна економія простору

Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7605/10

4.9
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Універсальна економія простору
Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій.
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Легкий у зберіганні кухонний комбайн

Універсальна економія простору

  • 350 Вт

  • Чаша на 2,1 л

Достатньо малий для зручного зберігання у будь-якій шафі

Достатньо малий для зручного зберігання у будь-якій шафі

Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.

Легке виконання понад 15 функцій

Легке виконання понад 15 функцій

Кухонний комбайн має 5 різних аксесуарів, які дають змогу виконувати понад 15 різних операцій. Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, металеві дискові насадки для середнього натирання, нарізання скибками та подрібнення, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Плюси

Компактний і надійний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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