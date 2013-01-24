Універсальна економія простору
Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальна економія простору
Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги
Універсальна економія простору
Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальна економія простору
Цей кухонний комбайн Philips допомагає зекономити простір та час і вирішити усі проблеми з приготуванням їжі. За допомогою цього пристрою можна миттєво виконати більше, ніж 15 операцій. Переглянути усі переваги
Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.
Кухонний комбайн має 5 різних аксесуарів, які дають змогу виконувати понад 15 різних операцій. Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, металеві дискові насадки для середнього натирання, нарізання скибками та подрібнення, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).
Аксесуари
Особливості дизайну
Технічні характеристики
Країна виготовлення