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Больше не доступен
750 Вт
Компактный прибор "3 в 1"
чаша 2,1 л
Насадки для более чем 28 функций
Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.
4.9
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Mariana
16/09/2017
Україна
Простой в использование
Простой в использование,не занимает много места,доступная цена
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Робі
10/11/2021
Україна
Цей виріб має бути в кожному домі!
Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!
Плюсы
Все, що вона може і робить!
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Anna_Step
26/10/2021
Україна
Працює вже більше 4 років
Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.
Плюсы
Зручний, багатофункціональний.
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor