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  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

Больше не доступен

Viva CollectionКухонный комбайн

HR7761/00

4.9
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам.
Посмотреть все преимущества

Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

  • 750 Вт

  • Компактный прибор "3 в 1"

  • чаша 2,1 л

  • Насадки для более чем 28 функций

Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

16/09/2017

Україна

Україна

Простой в использование

Простой в использование,не занимает много места,доступная цена

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor

10/11/2021

Україна

Україна

Цей виріб має бути в кожному домі!

Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!

Плюсы

Все, що вона може і робить!

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor

26/10/2021

Україна

Україна

Працює вже більше 4 років

Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.

Плюсы

Зручний, багатофункціональний.

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7761/00 Food processor

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