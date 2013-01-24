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Viva Collection

Кухонный комбайн

HR7761/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Viva Collection Кухонный комбайн

    HR7761/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Этот компактный кухонный комбайн "3 в 1" оснащен чашей объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л), блендером и мельницей. В комплект также входят 5 дисков из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по вашим любимым рецептам. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

      • 750 Вт
      • Компактный прибор "3 в 1"
      • чаша 2,1 л
      • Насадки для более чем 28 функций
      Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

      Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

      Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

      Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      До 5 порций за один прием

      До 5 порций за один прием

      Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.

      Вставки в диск для нарезки ломтиками, шинковки и измельчения

      Вставки в диск для нарезки ломтиками, шинковки и измельчения

      Просто выберите необходимую вставку в диск (для нарезки ломтиками, шинковки, измельчения) для приготовления любимого блюда и прикрепите к диску (должен прозвучать щелчок).

      Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста

      Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста

      Надежное основание устойчиво даже при замешивании теста

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Ножевой блок S-образной формы
        • Насадка для крупной шинковки
        • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
        • Насадка для взбивания
        • Насадка для мелкой шинковки
        • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
        • Аксессуар для измельчения
        • Кувшин
        • Насадка для нарезки соломкой
        • Насадка для замешивания теста
        • Мельница

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2 + импульсный
        Функции устройства
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Импульсный

      • Технические характеристики

        Мощность
        750  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Объем
        2  л
        Емкость
        1,75  л
        Емкость мельницы
        250  мл
        Длина шнура
        1,0  м
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        21 000  об/мин
        Чаша: количество оборотов в минуту (максимум)
        1900  об/мин
        Рабочая емкость чаши
        1,5  л
        Рабочая емкость кувшина
        1,0  л

      • Дизайн

        цвет
        Металлик с серебристым отливом

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Пластик (SAN)
        Материал основного корпуса
        Пластик (ABS)

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        210 x 210 x 368  мм

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