Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
750 Вт
Компактний 3-в-1
Чаша на 2,1 л
Аксесуари для понад 28 функцій
Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.
4.9
з 5
27
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Робі
10/11/2021
Україна
Цей виріб має бути в кожному домі!
Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!
Плюси
Все, що вона може і робить!
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Anna_Step
26/10/2021
Україна
Працює вже більше 4 років
Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.
Плюси
Зручний, багатофункціональний.
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Волошка
28/07/2020
Україна
Кухонний комбайн.
Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.
Плюси
багато насадок,функцій.
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor