Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги
Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.
Ударостійка чаша ємністю 1,75 л має робочу ємність 1 літр для приготування до 5 порцій смузі за раз.
Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій супу за раз.
Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.
Цей кухонний комбайн Philips дуже легко збирати. Його частини просто з’єднуються одна з одною завдяки розумній облягаючій формі аксесуарів.
Просто виберіть відповідну дискову насадку (для нарізання, натирання, подрібнення) для приготування улюбленої страви і встановіть її на тримач дисків.
Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування тіста
Щоб отримати найкращі результати, використовуйте низьку швидкість (швидкість 1) для збивання вершків, яєць, приготування борошняних виробів та тіста на хліб. Вища швидкість (швидкість 2) підходить для подрібнення цибулі та м’яса, змішування супів та смузі або натирання, чи нарізання овочів.
Аксесуари
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу
Обслуговування
Надійність
Вага та розміри