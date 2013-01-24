Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Viva Collection

Кухонний комбайн

HR7761/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
    -{discount-value}

    Viva Collection Кухонний комбайн

    HR7761/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all food-processor

      Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

      Готуйте домашні торти, запіканки, салати та багато іншого

      • 750 Вт
      • Компактний 3-в-1
      • Чаша на 2,1 л
      • Аксесуари для понад 28 функцій
      Двигун 750 Вт для потужної обробки

      Двигун 750 Вт для потужної обробки

      Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.

      Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

      Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

      Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

      Насадки для легкого використання понад 28 функцій

      Насадки для легкого використання понад 28 функцій

      Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.

      Ударостійка чаша для інтенсивного використання

      Ударостійка чаша для інтенсивного використання

      Ударостійка чаша ємністю 1,75 л має робочу ємність 1 літр для приготування до 5 порцій смузі за раз.

      До 5 порцій за один раз

      До 5 порцій за один раз

      Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій супу за раз.

      Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

      Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

      Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.

      Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

      Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

      Цей кухонний комбайн Philips дуже легко збирати. Його частини просто з’єднуються одна з одною завдяки розумній облягаючій формі аксесуарів.

      Дискові насадки для нарізання, перетирання та подрібнення

      Дискові насадки для нарізання, перетирання та подрібнення

      Просто виберіть відповідну дискову насадку (для нарізання, натирання, подрібнення) для приготування улюбленої страви і встановіть її на тримач дисків.

      Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування тіста

      Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування тіста

      Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування тіста

      2 режими швидкості та імпульсний режим для максимального контролю

      2 режими швидкості та імпульсний режим для максимального контролю

      Щоб отримати найкращі результати, використовуйте низьку швидкість (швидкість 1) для збивання вершків, яєць, приготування борошняних виробів та тіста на хліб. Вища швидкість (швидкість 2) підходить для подрібнення цибулі та м’яса, змішування супів та смузі або натирання, чи нарізання овочів.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ріжучий блок з S-подібним лезом
        • Насадка для грубого натирання
        • Насадка для нарізання грубими скибками
        • Засіб для приготування емульсій
        • Насадка для дрібного натирання
        • Насадка для нарізання тонкими скибками
        • Насадка для подрібнення
        • Ємність
        • Насадка для нарізання соломкою
        • Насадка для замішування
        • Млинок

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        2 + імпульсний режим
        Характеристики виробу
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Імпульсний режим

      • Технічні характеристики

        Потужність
        750  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Ємність чаші
        2  л
        Об’єм ємності
        1,75  л
        Ємність млинка
        250  мл
        Довжина шнура
        1,0  м
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        21 000  об./хв.
        Кількість об./хв. чаші (макс.)
        1900  об./хв.
        Робоча ємність чаші
        1,5  л
        Робоча ємність чаші блендера
        1,0  л

      • Конструкція

        Колір
        Світло-бежевий металік

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Нержавіюча сталь
        Матеріал мірного стакана
        Пластик SAN
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        210 x 210 x 368  мм

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись