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  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

Більше не доступний

Viva CollectionКухонний комбайн

HR7761/00

4.9
| (27) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2,1 л (робоча ємність 1,5 л), блендером та млинком. У комплект також входять 5 дисків із нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви.
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Готуйте домашні торти, запіканки, салати та багато іншого

Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

  • 750 Вт

  • Компактний 3-в-1

  • Чаша на 2,1 л

  • Аксесуари для понад 28 функцій

Двигун 750 Вт для потужної обробки

Двигун 750 Вт для потужної обробки

Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

Насадки для легкого використання понад 28 функцій

Насадки для легкого використання понад 28 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

27

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Цей виріб має бути в кожному домі!

Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!

Плюси

Все, що вона може і робить!

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor

26/10/2021

Україна

Україна

Працює вже більше 4 років

Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.

Плюси

Зручний, багатофункціональний.

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor

28/07/2020

Україна

Україна

Кухонний комбайн.

Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.

Плюси

багато насадок,функцій.

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7761/00 Food processor

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