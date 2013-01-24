Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах
Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.
Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.
Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.
Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Благодаря прилагаемой коробке для хранения все насадки кухонного комбайна Philips всегда будут под рукой, и Вы не поранитесь острыми краями стальных насадок!
Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.
Диски из нержавеющей стали обеспечивают быструю обработку продуктов, что помогает сократить время на приготовление домашних блюд
Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики