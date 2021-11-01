[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.