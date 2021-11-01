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Больше не доступен
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров.
750 Вт
Компактный прибор "3 в 1"
чаша 2 л
Насадки для более чем 28 функций
Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.
Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!
Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
mykolal
01/11/2021
Україна
Сотрудник Philips
Відслужив нам на відмінно
[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.
Плюсы
Хороший комплект насадок, надійна техніка
Минусы
Дорогі запчастини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата пользования 2019-11-01
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата пользования 2019-11-01
Maritkin
26/10/2021
Україна
Справжній помічник для приготування страв
Вже декілька років користуюся й кожного разу радію, що він в мене є. Зручний у всьому. Функціональний, не займає багато місця, зручно доглядати. Рекомендую
Плюсы
Все дуже влаштовує.
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата пользования 2019-10-26
Vera1990
29/06/2021
Україна
Вещь на века
Покупали данную модель 7 лет назад и работает по сей день. Вещь незаменимая. Легка в эксплуатации, быстро собирается и разбирается. Нет сложности в чистке деталей после использования.
Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата пользования 2019-06-29
Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата пользования 2019-06-29