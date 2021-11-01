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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Больше не доступен

Viva CollectionКухонный комбайн

HR7762/90

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров.

Посмотреть все преимущества

Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

  • 750 Вт

  • Компактный прибор "3 в 1"

  • чаша 2 л

  • Насадки для более чем 28 функций

Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop для идеального измельчения

Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает прекрасный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/11/2021

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Відслужив нам на відмінно

[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.

Плюсы

Хороший комплект насадок, надійна техніка

Минусы

Дорогі запчастини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата пользования 2019-11-01

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата пользования 2019-11-01

26/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник для приготування страв

Вже декілька років користуюся й кожного разу радію, що він в мене є. Зручний у всьому. Функціональний, не займає багато місця, зручно доглядати. Рекомендую

Плюсы

Все дуже влаштовує.

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата пользования 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата пользования 2019-10-26

29/06/2021

Україна

Україна

Вещь на века

Покупали данную модель 7 лет назад и работает по сей день. Вещь незаменимая. Легка в эксплуатации, быстро собирается и разбирается. Нет сложности в чистке деталей после использования.

Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата пользования 2019-06-29

Этот отзыв про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата пользования 2019-06-29

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