Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Viva Collection

Кухонный комбайн

HR7762/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
    -{discount-value}

    Viva Collection Кухонный комбайн

    HR7762/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Кухонный комбайн

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Компактный кухонный комбайн Philips "3 в 1" оснащен чашей объемом 2 л, блендером и мельничкой. В набор также входят 4 диска из нержавеющей стали, с помощью которых можно без труда готовить разнообразные блюда по любимым рецептам. В комплект входит коробка для хранения аксессуаров. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все food-processor

      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Готовьте домашние пироги, запеканки, салаты и многие другие блюда

      • 750 Вт
      • Компактный прибор "3 в 1"
      • чаша 2 л
      • Насадки для более чем 28 функций
      Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

      Мотор мощностью 750 Вт для быстрой и эффективной обработки продуктов

      Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором с 2 скоростями и импульсным режимом, что обеспечивает мощность и точное управление для приготовления любых блюд.

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop для идеального измельчения

      Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

      Дополнительные насадки позволяют с легкостью выполнять более 28 функций

      Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадки для замешивания жидкого и густого теста; нож из нержавеющей стали для измельчения овощей и приготовления фарша; различные вставки в диск для шинковки и натирания на терке; ударопрочный кувшин блендера объемом 1 л для дробления и перемешивания различных ингредиентов; диск для взбивания (например, приготовления взбитых сливок и майонеза); мельница для перемалывания кофейных зерен и пр.

      До 5 порций за один прием

      До 5 порций за один прием

      Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин для интенсивного использования

      Ударопрочный кувшин объемом 1,75 литра (рабочая емкость — 1 литр) позволяет приготовить до 5 порций смузи за один раз.

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Простая сборка благодаря особому дизайну элементов соединения и насадок

      Этот кухонный комбайн Philips очень удобен при сборке. Его части легко крепятся друг к другу благодаря удобной и гибкой конструкции насадок.

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Комбинации цветового обозначения насадок и режимов скорости

      Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      Благодаря прилагаемой коробке для хранения все насадки кухонного комбайна Philips всегда будут под рукой, и Вы не поранитесь острыми краями стальных насадок!

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Все насадки, входящие в комплект комбайна Philips, можно мыть в посудомоечной машине.

      Диски (нерж. сталь): нарезка ломтиками, шинковка, измельчение, картофель фри

      Диски (нерж. сталь): нарезка ломтиками, шинковка, измельчение, картофель фри

      Диски из нержавеющей стали обеспечивают быструю обработку продуктов, что помогает сократить время на приготовление домашних блюд

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления

      Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Коробка д/хранения насадок
        Да
        Кувшин блендера
        Да
        Диск для приготовления эмульсий
        Да
        Диск для картофеля фри
        Да
        Диск для измельчения
        Да
        Мельничка
        Да
        Насадка для замешивания теста
        Да
        Двусторонний диск
        нарезка/шинковка (крупная/мелкая)
        Нож из нержавеющей стали S-образной формы
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        Режимы скоростей
        2+ импульсный
        Длина шнура
        1  м
        Емкость мельнички
        250 мл
        Объем кувшина блендера
        1,75 л
        Емкость кувшина блендера
        1,0 л
        Емкость чаши
        2  л
        Максимальная рабочая вместимость чаши
        1,5 л (сухие/жидкие ингредиенты)
        Максимальная рабочая вместимость чаши.
        500 г (мука)
        Об/мин — блендер и мельница (макс.)
        До 21 000 об/мин
        Об/мин — блендер и мельница (мин.)
        До 16 500 об/мин
        Об/мин — чаша (макс.)
        До 1900 об/мин
        Об/мин — чаша (мин.)
        До 1500 об/мин
        Размер прибора (ДxШxВ)
        210x210x368 мм

      • Технические характеристики

        Мощность
        750  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Безопасность
        Определение безопасной установки крышки и чаши, механическое прерывание на 1,5 сек.

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться