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Більше не доступний
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус «3-в-1» із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається.
750 Вт
Компактний «3-в-1»
Чаша на 2 л
Аксесуари для понад 28 функцій
Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.
4.5
з 5
76
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
mykolal
01/11/2021
Україна
Працівник Philips
Відслужив нам на відмінно
[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.
Плюси
Хороший комплект насадок, надійна техніка
Мінуси
Дорогі запчастини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата використання 2019-11-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата використання 2019-11-01
Maritkin
26/10/2021
Україна
Справжній помічник для приготування страв
Вже декілька років користуюся й кожного разу радію, що він в мене є. Зручний у всьому. Функціональний, не займає багато місця, зручно доглядати. Рекомендую
Плюси
Все дуже влаштовує.
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата використання 2019-10-26
Vera1990
29/06/2021
Україна
Вещь на века
Покупали данную модель 7 лет назад и работает по сей день. Вещь незаменимая. Легка в эксплуатации, быстро собирается и разбирается. Нет сложности в чистке деталей после использования.
Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата використання 2019-06-29
Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor
Дата використання 2019-06-29