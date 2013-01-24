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Viva Collection

Кухонний комбайн

HR7762/90
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
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    Viva Collection Кухонний комбайн

    HR7762/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги

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      • 750 Вт
      • Компактний 3-в-1
      • Чаша на 2 л
      • Аксесуари для понад 28 функцій
      Двигун 750 Вт для потужної обробки

      Двигун 750 Вт для потужної обробки

      Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.

      Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

      Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

      Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

      Насадки для легкого використання понад 28 функцій

      Насадки для легкого використання понад 28 функцій

      Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.

      До 5 порцій за один раз

      До 5 порцій за один раз

      Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій супу за раз.

      Ударостійка чаша для інтенсивного використання

      Ударостійка чаша для інтенсивного використання

      Ударостійка чаша ємністю 1,75 л має робочу ємність 1 літр для приготування до 5 порцій смузі за раз.

      Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

      Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

      Цей кухонний комбайн Philips дуже легко збирати. Його частини просто з’єднуються одна з одною завдяки розумній облягаючій формі аксесуарів.

      Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

      Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

      Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.

      Практичне пристосування для зберігання аксесуарів додається

      Практичне пристосування для зберігання аксесуарів додається

      Коробка для зберігання аксесуарів дозволяє легко зберігати всі аксесуари кухонного комбайна Philips під рукою. Вона також дозволяє зберігати всі гострі аксесуари з нержавіючої сталі у безпеці!

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Усі деталі кухонного комбайна Philips, які входять у комплект, можна мити в посудомийній машині.

      Диски з нержавіючої сталі д/нарізання, перетирання, подрібнення, картоплі-фрі

      Диски з нержавіючої сталі д/нарізання, перетирання, подрібнення, картоплі-фрі

      Повністю металеві диски з нержавіючої сталі забезпечують швидку обробку, яка вимагає менше зусиль для приготування їжі вдома

      2 режими швидкості та імпульсний режим для максимального контролю

      2 режими швидкості та імпульсний режим для максимального контролю

      Щоб отримати найкращі результати, використовуйте низьку швидкість (швидкість 1) для збивання вершків, яєць, приготування борошняних виробів та тіста на хліб. Вища швидкість (швидкість 2) підходить для подрібнення цибулі та м’яса, змішування супів та смузі або натирання, чи нарізання овочів.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Коробка для зберігання насадок
        Так
        Чаша блендера
        Так
        Диск для приготування емульсій
        Так
        Диск для картоплі фрі
        Так
        Диск для подрібнення
        Так
        Млинок
        Так
        Насадка для замішування
        Так
        Поворотний диск
        нарізання/натирання (грубе/дрібне)
        S-подібний ніж із нержавіючої сталі
        Так

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Чорний

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        2 + імпульсний режим
        Довжина шнура
        1  м
        Ємність млинка
        250 мл
        Розмір чаші блендера
        1,75 л
        Робоча ємність чаші блендера
        1,0 л
        Ємність чаші
        2  л
        Макс. робоча ємність чаші
        1,5 л (сухі продукти/рідини)
        Макс. робоча ємність чаші
        500 г (борошно)
        Кількість об./хв. блендера та млинка (макс.)
        До 21 000 об./хв.
        Кількість об./хв. блендера та млинка (мін.)
        До 16 500 об./хв.
        Кількість об./хв. чаші (макс.)
        До 1900 об./хв.
        Кількість об./хв. чаші (мін.)
        До 1500 об./хв.
        Розмір виробу (ДxШxВ)
        210x210x368 мм

      • Технічні характеристики

        Потужність
        750  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Безпека
        Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с

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