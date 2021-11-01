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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Більше не доступний

Viva CollectionКухонний комбайн

HR7762/90

4.5

| (76) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус «3-в-1» із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається.

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Готуйте домашні торти, запіканки, салати та багато іншого

Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

  • 750 Вт

  • Компактний «3-в-1»

  • Чаша на 2 л

  • Аксесуари для понад 28 функцій

Двигун 750 Вт для потужної обробки

Двигун 750 Вт для потужної обробки

Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

Насадки для легкого використання понад 28 функцій

Насадки для легкого використання понад 28 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

76

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

01/11/2021

Україна

Україна

Працівник Philips

Відслужив нам на відмінно

[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.

Плюси

Хороший комплект насадок, надійна техніка

Мінуси

Дорогі запчастини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата використання 2019-11-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата використання 2019-11-01

26/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник для приготування страв

Вже декілька років користуюся й кожного разу радію, що він в мене є. Зручний у всьому. Функціональний, не займає багато місця, зручно доглядати. Рекомендую

Плюси

Все дуже влаштовує.

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата використання 2019-10-26

29/06/2021

Україна

Україна

Вещь на века

Покупали данную модель 7 лет назад и работает по сей день. Вещь незаменимая. Легка в эксплуатации, быстро собирается и разбирается. Нет сложности в чистке деталей после использования.

Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата використання 2019-06-29

Цей відгук про Viva Collection HR7762/90 Food processor

Дата використання 2019-06-29

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