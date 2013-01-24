Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн Philips має компактний корпус 3-в-1 із чашею об’ємом 2 л, блендером та млинком. У комплект також входять 4 диски з нержавіючої сталі, за допомогою яких можна без зусиль готувати найрізноманітніші страви. Футляр для зберігання аксесуарів додається. Переглянути усі переваги
Цей кухонний комбайн Philips має потужний двигун із 2 режимами швидкості та імпульсним режимом, що забезпечує потужність та контроль для приготування улюблених страв.
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні дискові насадки для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу), а також млинок подрібнювача для мелення, наприклад, кавових зерен.
Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій супу за раз.
Ударостійка чаша ємністю 1,75 л має робочу ємність 1 літр для приготування до 5 порцій смузі за раз.
Цей кухонний комбайн Philips дуже легко збирати. Його частини просто з’єднуються одна з одною завдяки розумній облягаючій формі аксесуарів.
Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.
Коробка для зберігання аксесуарів дозволяє легко зберігати всі аксесуари кухонного комбайна Philips під рукою. Вона також дозволяє зберігати всі гострі аксесуари з нержавіючої сталі у безпеці!
Усі деталі кухонного комбайна Philips, які входять у комплект, можна мити в посудомийній машині.
Повністю металеві диски з нержавіючої сталі забезпечують швидку обробку, яка вимагає менше зусиль для приготування їжі вдома
Щоб отримати найкращі результати, використовуйте низьку швидкість (швидкість 1) для збивання вершків, яєць, приготування борошняних виробів та тіста на хліб. Вища швидкість (швидкість 2) підходить для подрібнення цибулі та м’яса, змішування супів та смузі або натирання, чи нарізання овочів.
Аксесуари
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики