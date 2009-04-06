5 насадок для легкого выполнения более 25 функций

Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадку для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для приготовления фарша и измельчения овощей, два металлических диска для средней или мелкой шинковки и измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.