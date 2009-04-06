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Кухонный комбайн
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Следующие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине: насадку для замешивания жидкого и густого теста, нож из нержавеющей стали для приготовления фарша и измельчения овощей, два металлических диска для средней или мелкой шинковки и измельчения, ударопрочный кувшин блендера объемом 1,5 л для измельчения, дробления и смешивания различных ингредиентов, диск для приготовления эмульсий, например, взбитых сливок и майонеза.
Надежное основание прибора оснащено присосками для сохранения неподвижности, даже при интенсивном смешивании, например, при замешивании теста.
Большая чаша XL позволяет за раз вместить следующие максимальные объемы: вмещает 2 л супа; 1,7 кг теста; 7 яичных белков.
Широкая камера подачи ингредиентов вмещает фрукты и овощи целиком, поэтому Вам больше не надо предварительно их нарезать.
Установите режим скорости в соответствии с цветом насадки для получения оптимальных результатов.
Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Мощный мотор 700 Вт, 2 режима скорости и кнопка включения импульсного режима позволяют установить нужную скорость
Технические характеристики
Общие характеристики