Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Кухонний комбайн
Усього:
Аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).
Поломки уникають за допомогою цієї посиленої пластикової банки.
Міцна платформа має ніжки з присосками, які забезпечують її стійкість, навіть під час обробки важких продуктів (наприклад, замішування тіста).
Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.
Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.
Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.
Потужний двигун 700 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість
Потужний двигун 700 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість
Технічні характеристики конструкції
Загальні технічні характеристики