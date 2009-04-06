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    Кухонний комбайн

    HR7771/00
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    • Приготування їжі без зусиль Приготування їжі без зусиль Приготування їжі без зусиль
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      Кухонний комбайн

      HR7771/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Кухонний комбайн

        Кухонний комбайн

        Усього:

        Приготування їжі без зусиль

        Із кольоровими позначками для зручності

        • 700 Вт
        • Компактний 2-в-1
        • Чаша на 3,4 л
        5 насадок для легкого виконання понад 25 функцій

        5 насадок для легкого виконання понад 25 функцій

        Аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).

        Ударостійка чаша витримує інтенсивне використання

        Ударостійка чаша витримує інтенсивне використання

        Поломки уникають за допомогою цієї посиленої пластикової банки.

        Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування густого тіста

        Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування густого тіста

        Міцна платформа має ніжки з присосками, які забезпечують її стійкість, навіть під час обробки важких продуктів (наприклад, замішування тіста).

        Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

        Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

        Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.

        Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

        Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

        Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.

        Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

        Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

        Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.

        2 режими швидкості для оптимального сумісного використання швидкостей/насадок

        Потужний двигун 700 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість

        Двигун 700 Вт – обробка великої кількості продуктів, замішування густого тіста

        Потужний двигун 700 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики конструкції

          Ємність чаші блендера
          1,5 L
          Довжина шнура
          120 cm
          Китай
          Так
          Колір (кольори)
          Блискучий білий, темно-сірі акценти, елегантне маркування кольором
          Корпус
          ABS
          Напруга
          220–240 V
          Неслизька основа
          Так
          Частота
          50–60 Hz
          Диск для приготування емульсій
          Поліпропілен
          Диск для приготування емульсій
          Для збивання, змішування та приготування емульсій
          Насадка для замішування
          Для замішування густого тіста, змішування тіста, приготування рідкого тіста
          Ємність чаші для сухих продуктів
          3,4 L
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          • подрібнення
          • Збивання
          • збивання вершків
          • кришення
          • нарізання
          • додавання інгредієнтів
          • розминання
          • перемелювання
          Швидкості
          2 + імпульсний режим
          Безпека
          Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с
          Ємність чаші для рідин
          2 L
          Регулятор швидкості
          ABS
          Чаша, включаючи кришку та блендер
          SAN
          Кількість насадок/дисків
          2
          Диски, лезо для подрібнення
          Нержавіюча сталь
          Кнопки вибору функцій
          Імпульсний режим
          Робоча ємність чаші, тісто
          1700 g
          Робоча ємність чаші, борошно
          1000 g
          Ударостійкий блендер
          • змішування
          • подрібнення
          • утворення піни
          • мелення
          • приготування пюре
          • утворення однорідної маси
          • вичавлення соку
          • перемелювання
          • струшування
          • помішування
          Штовхач, внутрішній штовхач
          ABS, SAN

        • Загальні технічні характеристики

          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так

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