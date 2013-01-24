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    NIVEA

    Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8020/17
    NIVEA
    Общая оценка / 5
    NIVEA
    • Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа Гладкое бритье, здоровая кожа
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      NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

      HS8020/17
      Общая оценка / 5

      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

      Гладкое бритье, здоровая кожа

      Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах

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        Бритва NIVEA FOR MEN

        Итого:

        Гладкое бритье, здоровая кожа

        Система нанесения кондиционера

        • Индикатор батареи
        Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

        Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN

        Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже

        Встроенная система заполнения картриджа

        Встроенная система заполнения картриджа

        Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.

        Система Flex Tracker

        Система Flex Tracker

        Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения

        Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

        Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

        Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.

        Можно использовать под душем

        Можно использовать под душем

        Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Технология Super Lift & Cut®
          Повторение контуров лица
          Система Flex Tracker
          Комфорт для кожи
          • Система нанесения лосьона для кожи NIVEA FOR MEN
          • Гладкие скользящие по коже бритвенные головки

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор зарядки
          Зарядка
          • Перезарядка
          • Беспроводные
          Зарядка
          8 часов
          Сухой и влажный уход
          Использование в душе
          Время работы бритвы
          10 дней
          Очистка
          Возможность влажной чистки

        • Дизайн

          Отделка
          Лак

        • Аксессуары

          Кремы и лосьоны
          Пробный флакон с кондиционером для бритья 28 мл
          Подставка
          Зарядное устройство
          Обслуживание
          Защитный колпачок

        • Питание

          Время работы
          30  мин.

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