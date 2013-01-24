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Гладкое бритье, здоровая кожа
Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье, здоровая кожа
Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье, здоровая кожа
Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье, здоровая кожа
Кондиционер NIVEA FOR MEN поступает на кожу через бритвенные головки, равномерно распределяется, увлажняя кожу во время бритья. Кондиционер содержит экстракт ромашки и витамины для защиты кожи от раздражения. Узнать обо всех преимуществах
Бритва NIVEA FOR MEN
Итого:
Увлажняющий клосьон для бритья NIVEA FOR MEN равномерно распределяется на коже
Просто закачайте кондиционер для бритья NIVEA FOR MEN из баллончика для заполнения непосредственно картриджа бритвы Philips NIVEA FOR MEN.
Система Flex Tracker автоматически повторяет контуры лица, помогая защищать кожу от раздражения
Бритвенные головки имеют уникальную фактуру бритвенных колец, обеспечивающую гладкое скольжение бритвы по коже лица.
Бритье в душе экономит время и дарит ощущение свежести.
Качество бритья
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