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Гладке гоління, здорова шкіра
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладке гоління, здорова шкіра
Гладке гоління, здорова шкіра
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладке гоління, здорова шкіра
Бритва з системою NIVEA FOR MEN
Усього:
Кондиціонер для гоління NIVEA FOR MEN подається безпосередньо на шкіру для вологого та гладкого гоління. Формула збагачена вітамінами та ромашкою для кондиціонування шкіри та надання їй здорового вигляду.
Просто перелийте кондиціонер для гоління NIVEA FOR MEN з ємності для наповнення кондиціонера безпосередньо у бритву Cool Skin.
Система Flex Tracker автоматично повторює вигини Вашого обличчя і допомагає уникнути подразнення шкіри.
Бритвені головки мають унікальну систему Glide Rings для гладкого гоління.
Гоління у душі економить час і створює відчуття свіжості.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Упакування