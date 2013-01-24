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    Nivea

    Бритва з системою NIVEA FOR MEN

    HS8020
    Nivea
    Загальна оцінка / 5
    Nivea
    • Гладке гоління, здорова шкіра Гладке гоління, здорова шкіра Гладке гоління, здорова шкіра
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      Nivea Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      HS8020
      Загальна оцінка / 5

      Гладке гоління, здорова шкіра

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Nivea Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      Гладке гоління, здорова шкіра

      Гладке гоління, здорова шкіра

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Nivea Бритва з системою NIVEA FOR MEN

      Гладке гоління, здорова шкіра

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        Бритва з системою NIVEA FOR MEN

        Усього:

        Гладке гоління, здорова шкіра

        Система подачі кондиціонера NIVEA FOR MEN

        Система подачі кондиціонера NIVEA FOR MEN

        Кондиціонер для гоління NIVEA FOR MEN подається безпосередньо на шкіру для вологого та гладкого гоління. Формула збагачена вітамінами та ромашкою для кондиціонування шкіри та надання їй здорового вигляду.

        Вбудована система наповнення картриджів

        Вбудована система наповнення картриджів

        Просто перелийте кондиціонер для гоління NIVEA FOR MEN з ємності для наповнення кондиціонера безпосередньо у бритву Cool Skin.

        Система Flex Tracker

        Система Flex Tracker

        Система Flex Tracker автоматично повторює вигини Вашого обличчя і допомагає уникнути подразнення шкіри.

        Система Glide Rings

        Система Glide Rings

        Бритвені головки мають унікальну систему Glide Rings для гладкого гоління.

        Вологе використання

        Вологе використання

        Гоління у душі економить час і створює відчуття свіжості.

        Технічні характеристики

        • Система гоління

          Система подачі кондиціонера NIVEA FOR MEN
          Так
          Вбудована система наповнення картриджів
          Так
          Система Flex Tracker
          Так
          Система Glide Rings
          Так
          Можна промивати водою
          Так
          Змінний бритвений блок
          HS85
          Ємність для повторного наповнення кондиціонера для гоління
          HS800
          Система Lift & Cut
          Так
          Автоматичне дозування кондиціонера
          Так
          Безшумна робота
          Так
          Вологе використання
          Так

        • Система живлення

          Акумулятори
          Так
          Час зарядження
          8  година (-н)
          Час гоління
          30  хвилин(-и)
          Автоматичний вибір напруги
          100-240 В
          Акумуляторна іонно-літієва батарея
          Так

        • Електронні функції

          Електронний регулятор "увімк./вимк."
          Так
          Електронний регулятор подачі кондиціонера
          Так
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація зарядки
          Так

        • Покриття корпусу

          Лаковане покриття
          Так
          Панель із нековким покриттям
          Гумовий

        • Аксесуари

          Зарядна підставка
          Так
          Вилка-адаптер
          HQ8500
          Захисний ковпачок
          Так
          Листівка для швидкого початку
          Так
          Затискач для паперу
          DFU, гарантійний талон
          Пробний варіант ємності для наповнення кондиціонера для гоління
          28  мл

        • Упакування

          Блістер-упаковка
          Так
          Fusion box
          Так

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