HX4021/01
Необходимая забота о здоровье зубов и десен
Легко перейдите на электрическую зубную щетку с моделью серии Philips Sonicare 2000. Оцените до 3 раз более эффективное удаление налета относительно обычной зубной щеткиУзнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зубная щетка на аккумуляторах
Эта электрическая зубная щетка поставляется с чистящей насадкой Intercare. Ее длинные щетинки помогут эффективнее удалять налет между зубами и в труднодоступных участках.
Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 31 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Оцените комфортную чистку с 2 уровнями интенсивности — выберите среднюю или низкую интенсивность согласно своим предпочтениям и цели чистки.
Программа Sonicare Easy Start предназначена для тех, кто только начинает пользоваться электрической зубной щеткой. Эта программа позволит привыкнуть к работе с щеткой, постепенно повышая мощность в течение первых 14 сеансов.
Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 30 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.
До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.
Уровни интенсивности
