    Необходимая забота о здоровье зубов и десен

      Philips Sonicare 2100 Зубная щетка на аккумуляторах

      HX4021/01

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Необходимая забота о здоровье зубов и десен

      Легко перейдите на электрическую зубную щетку с моделью серии Philips Sonicare 2000. Оцените до 3 раз более эффективное удаление налета относительно обычной зубной щетки

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Philips Sonicare 2100 Зубная щетка на аккумуляторах

      Необходимая забота о здоровье зубов и десен

      Бережно удаляет до 3 раз больше налета*

      • Бережно удаляет в 3 раз больше налета
      • 2 уровня интенсивности
      • Функция легкого привыкания
      • SmartTimer и Quadpacer
      • 14 дней работы от аккумулятора
      Бережно удаляет до 3 раз больше налета*

      Бережно удаляет до 3 раз больше налета*

      Эта электрическая зубная щетка поставляется с чистящей насадкой Intercare. Ее длинные щетинки помогут эффективнее удалять налет между зубами и в труднодоступных участках.

      Плавные движения Sonicare

      Плавные движения Sonicare

      Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 31 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Оцените комфортную чистку с 2 уровнями интенсивности — выберите среднюю или низкую интенсивность согласно своим предпочтениям и цели чистки.

      Простой переход на чистку электрической щеткой

      Простой переход на чистку электрической щеткой

      Программа Sonicare Easy Start предназначена для тех, кто только начинает пользоваться электрической зубной щеткой. Эта программа позволит привыкнуть к работе с щеткой, постепенно повышая мощность в течение первых 14 сеансов.

      Чистка с рекомендациями

      Чистка с рекомендациями

      Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 30 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

      14 дней работы от аккумулятора

      14 дней работы от аккумулятора

      До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

      • Уровни интенсивности

        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Уровни интенсивности

        Средняя
        Для повседневной чистки

      • Мощность

        Напряжение
        100–240 В

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        14 дней
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт (автоматически достигается в течение 1 минуты)

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Таймер
        SmarTimer и QuadPacer

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 2100 с аккумулятором, 1 шт.
        Насадка для зубной щетки
        InterCare, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1

      • Качество чистки

        Удаление налета
        Удаляет в 3 раза больше налета*

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки

      

      

      • по сравнению с обычной зубной щеткой

