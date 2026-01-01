Умови пошуку

      Philips Sonicare Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 2100

      HX4021/01

      Щоденний догляд для здорових зубів та ясен

      Перейдіть на чищення зубів електричною щіткою без зусиль із Philips Sonicare серії 1100. Насолоджуйтеся до 3 разів ефективнішим видаленням нальоту порівняно зі звичайною щіткою.¹

      Philips Sonicare Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 2100

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка
      Philips Sonicare Звукова зубна щітка

      серії 2100

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткового сервісу

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Щоденний догляд для здорових зубів та ясен

      Делікатно видаляє до 3 разів більше нальоту¹

      • До 3 разів ефективніше видалення нальоту порівняно зі звичайною щіткою¹
      • Технологія Sonicare 31 000 рухів щетинок за хвилину
      • 2 рівні інтенсивності та програма Легкий старт
      • Таймер SmarTimer та QuadPacer для ідеальної тривалості чищення
      • До 14 днів роботи від акумулятора²
      Попрощайтеся з нальотом

      Попрощайтеся з нальотом

      Ця електрична зубна щітка має насадку InterCare. Подовжені щетинки  сприяють видаленню більшої кількості нальоту  між зубами та у важкодоступних ділянках.

      Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action

      Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action

      Зубні щітки Philips Sonicare очищують делікатно, але ефективно, доглядаючи за зубами та яснами завдяки 31 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action спрямовує рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для кращого очищення.

      Налаштування інтенсивності

      Налаштування інтенсивності

      Насолоджуйтесь комфортним очищенням завдяки двом рівням інтенсивності. Обирайте між середнім і низьким рівнями. Якщо ви хочете трохи більше потужності чи зосередитися на делікатному очищенні — ви можете легко підібрати оптимальний варіант.

      Програма Легкий старт

      Програма Легкий старт

      Програма Легкий старт створена для тих, хто вперше користується електричною щіткою. Вона поступово збільшує потужність чищення протягом перших 14 сеансів, забезпечуючи м’яке звикання.

      Таймери SmarTimer та QuadPacer

      Таймери SmarTimer та QuadPacer

      Досягайте ідеальної тривалості чищення завдяки таймерам Sonicare. Кожні 30 секунд BrushPacer нагадує перейти до нової ділянки, а через 2 хвилини SmarTimer сигналізує про завершення сеансу

      Тривала робота від акумулятора

      Тривала робота від акумулятора

      Отримайте до 14 днів регулярного чищення після повної зарядки² — це новий рівень зручності у вашій щоденній гігієні.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Рівні інтенсивності

        Середній
        Для щоденного чищення

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів
        Батарея
        Можна заряджати
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт (автоматично досягається протягом 1 хвилини)
        Тип батареї
        Літій-іонна

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Таймер
        SmarTimer та QuadPacer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 зубна щітка з акумуляторним живленням 2100
        Насадка для щітки
        1 InterCare
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        Усуває до 3 разів більше нальоту*

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення

      • ¹ Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою після двох тижнів використання.
      • ² Дані розраховані виходячи з двох періодів чищення тривалістю по дві хвилини кожен на день з використанням стандартного режиму чищення.

