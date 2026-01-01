Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Philips Sonicare Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 2100
Щоденний догляд для здорових зубів та ясен
Делікатно видаляє до 3 разів більше нальоту¹
До 3 разів ефективніше видалення нальоту порівняно зі звичайною щіткою¹
Технологія Sonicare 31 000 рухів щетинок за хвилину
2 рівні інтенсивності та програма Легкий старт
Таймер SmarTimer та QuadPacer для ідеальної тривалості чищення
До 14 днів роботи від акумулятора²
Попрощайтеся з нальотом
Ця електрична зубна щітка має насадку InterCare. Подовжені щетинки сприяють видаленню більшої кількості нальоту між зубами та у важкодоступних ділянках.
Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action
Зубні щітки Philips Sonicare очищують делікатно, але ефективно, доглядаючи за зубами та яснами завдяки 31 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action спрямовує рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для кращого очищення.
Налаштування інтенсивності
Насолоджуйтесь комфортним очищенням завдяки двом рівням інтенсивності. Обирайте між середнім і низьким рівнями. Якщо ви хочете трохи більше потужності чи зосередитися на делікатному очищенні — ви можете легко підібрати оптимальний варіант.
Програма Легкий старт
Програма Легкий старт створена для тих, хто вперше користується електричною щіткою. Вона поступово збільшує потужність чищення протягом перших 14 сеансів, забезпечуючи м’яке звикання.
Таймери SmarTimer та QuadPacer
Досягайте ідеальної тривалості чищення завдяки таймерам Sonicare. Кожні 30 секунд BrushPacer нагадує перейти до нової ділянки, а через 2 хвилини SmarTimer сигналізує про завершення сеансу
Тривала робота від акумулятора
Отримайте до 14 днів регулярного чищення після повної зарядки² — це новий рівень зручності у вашій щоденній гігієні.
Технічні характеристики
Рівні інтенсивності
Низький
Для чутливих зубів та ясен
Рівні інтенсивності
Середній
Для щоденного чищення
Потужність
Напруга
100–240 В
Технічні характеристики
Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
14 днів
Батарея
Можна заряджати
Споживання енергії
Режим очікування без відображення <0,5 Вт (автоматично досягається протягом 1 хвилини)
¹ Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою після двох тижнів використання.
² Дані розраховані виходячи з двох періодів чищення тривалістю по дві хвилини кожен на день з використанням стандартного режиму чищення.
