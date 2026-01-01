Поможет защитить десны благодаря датчику давления

Бывает, что во время чистки начинаешь слишком сильно давить на щетку, поэтому у зубной щетки Philips Sonicare есть умный оптический датчик, который выявляет чрезмерную силу нажатия. Если вы давите слишком сильно, щетка уведомит вас посредством небольших вибраций и напомнит о необходимости уменьшить давление, чтобы не повредить десны.