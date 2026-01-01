Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Philips Sonicare 3100 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Базовий догляд для здорових зубів і ясен
Лагідно усуває до 5 разів більше нальоту
Датчик тиску
3 рівні інтенсивності
Легкий старт
SmartTimer та Quadpacer
Ця електрична зубна щітка має в комплекті насадку W. Її щільно посаджені щетинки усувають до 5 разів більше нальоту*, забезпечуючи освіжаюче очищення всієї ротової порожнини.
Технологія Sonicare Fluid Action
Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 31 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску
Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Якщо ви надто сильно тертимете, він повідомить вас про це незначними вібраціями, нагадуючи про зменшення натиску для захисту ясен.
Оберіть свій ідеальний спосіб чищення
Насолоджуйтеся приємним чищенням із 3 налаштуваннями інтенсивності. Обирайте високий, середній або низький режим інтенсивності. Якщо ви хочете трохи потужнішого чищення або бажаєте зосередитися на чищенні конкретного місця, ви можете це отримати.
Легке звикання до електричної зубної щітки
Програму легкого старту Sonicare розроблено для нових користувачів електричних зубних щіток. Програма дозволяє вибрати варіант поступового делікатного збільшення потужності чищення протягом перших 14 сеансів.
Сеанси чищення зубів за вказівками
Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 30 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.
Ресурс батареї: 14 днів
Регулярне чищення зубів протягом 14 днів від одного заряду дарує новий рівень зручності в повсякденній рутині.
Технічні характеристики
Рівні інтенсивності
Високий
Ще більш ефективне чищення
Низький
Для чутливих зубів та ясен
Середній
Для щоденного чищення
Потужність
Напруга
100–240 В
Батарея
Можна заряджати
Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
14 днів
Тип батареї
Літій-іонна
Споживання енергії
Режим очікування без відображення <0,5 Вт (автоматично досягається протягом 1 хвилини)
