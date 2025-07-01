Ключевые слова для поиска

      Philips Sonicare Optimal White Чистящие насадки, набор 2+1 шт.

      HX6063/87

      Пусть ваша улыбка будет еще более белоснежной с этой отбеливающей чистящей насадкой от Philips Sonicare, проверенной в клинических условиях. Вы заметите разницу уже через неделю и сможете насладиться превосходными результатами ежедневной чистки.

      Philips Sonicare Optimal White Чистящие насадки, набор 2+1 шт.

      Optimal White
      Optimal White

      Чистящие насадки, набор 2+1 шт.

      -25% на сменные насадки


      Получите скидку на акционные модели сменных насадок, зарегистрировав зубную щетку в системе My Philips в течение 90 дней с момента покупки.

      Чистящая насадка для превосходного отбеливания

      На 100 % более белые зубы за 1 неделю*

      • На 100 % более белые зубы за одну неделю*
      • Удаляет в 7 раз больше налета*
      • Средней жесткости
      • 2+1 шт. в упаковке
      До 100 % эффективнее удаляет потемнения всего за одну неделю*

      До 100 % эффективнее удаляет потемнения всего за одну неделю*

      Сделать зубы белее теперь очень просто благодаря этой чистящей насадке с центральным элементом для удаления потемнений. Щетинки в форме алмаза обеспечивают более плотный контакт с поверхностью зуба и эффективно удаляют потемнения. Результат говорит за себя — зубы становятся до 100 % белее всего за одну неделю.*

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Наша отбеливающая чистящая насадка использует плотный массив щетинок и удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивая освежающую чистку всей полости рта.

      Технология Sonicare с доказанной эффективностью

      Технология Sonicare с доказанной эффективностью

      Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 вибраций щетинками. Динамичные и плавные движения повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

      Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

      Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

      А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

      Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

      Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

      Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.*** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.

      На 70 % изготовлено из биопластика**

      На 70 % изготовлено из биопластика**

      Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

      • Дизайн и отделка

        Жесткость щетинок
        Средней жесткости
        Цвет
        White (Осветление)
        Индикаторные щетинки
        Щетинки синего цвета выцветают
        Размер
        Стандартный
        Распознавание чистящей насадки
        Да

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Несовместимо
        Philips One
        Совместимые зубные щетки
        Philips Sonicare

      • В комплекте

        Насадки
        W2 Optimal White, 3 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования
        Сделано в
        Германия
        Преимущество
        • Здоровье десен
        • Удаление налета
        • Удаление налета/осветление

      • в режиме white (осветление) по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • * относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.
      • **Несовместимо с ручками Philips One.

