HX6063/87
Чистящая насадка для превосходного отбеливания
Пусть ваша улыбка будет еще более белоснежной с этой отбеливающей чистящей насадкой от Philips Sonicare, проверенной в клинических условиях. Вы заметите разницу уже через неделю и сможете насладиться превосходными результатами ежедневной чистки.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор 2+1 шт.
Сделать зубы белее теперь очень просто благодаря этой чистящей насадке с центральным элементом для удаления потемнений. Щетинки в форме алмаза обеспечивают более плотный контакт с поверхностью зуба и эффективно удаляют потемнения. Результат говорит за себя — зубы становятся до 100 % белее всего за одну неделю.*
Наша отбеливающая чистящая насадка использует плотный массив щетинок и удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивая освежающую чистку всей полости рта.
Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 вибраций щетинками. Динамичные и плавные движения повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.*** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
