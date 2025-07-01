До 100 % эффективнее удаляет потемнения всего за одну неделю*

Сделать зубы белее теперь очень просто благодаря этой чистящей насадке с центральным элементом для удаления потемнений. Щетинки в форме алмаза обеспечивают более плотный контакт с поверхностью зуба и эффективно удаляют потемнения. Результат говорит за себя — зубы становятся до 100 % белее всего за одну неделю.*