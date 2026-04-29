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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX6851/53
HX684E
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Руководство пользователя
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Где купить аксессуары для зубной щетки Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Как работает датчик давления на зубной щетке Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
Набор стандартных насадок для зубной щетки
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует
Щетка Sonicare перестала заряжаться
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