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  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.
  • Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Більше не доступний

Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії ProtectiveClean 5100

HX6851/53

HX684E

4.8
| (1058) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Біліші зуби. У лагідний спосіб.
Відчуйте різницю: лагідне чищення із нашим датчиком тиску. Відбілюючий ефект за 1 тиждень.
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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Біліші зуби. У лагідний спосіб.

  • Відбілення зубів за 1 тиждень*

  • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення

  • 3 режими роботи та 1 інтенсивність

  • 1 насадка W2 Optimal White в комплекті

  • Футляр для зберігання та транспортування

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Відбілювання зубів лише за один тиждень

Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

Виберіть один із трьох режимів

Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам та трьом рівням інтенсивності. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен. Три рівні інтенсивності дозволяють змінювати послідовність налаштувань "вища" та "нижча" для відповідності рівням інтенсивності зліва направо.

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технічні характеристики

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Відгуки

Що таке відгук?

4.8

з 5

1058

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

5
4
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Pion22

25/02/2026

Україна

Перевірений покупець

Найкраща моя покупка,щітка добре очищає зуби,не травмує ясна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6851/53 серії ProtectiveClean 5100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6851/53 серії ProtectiveClean 5100

An-in

05/11/2024

Україна

Перевірений покупець

Чудовий виріб

Сподобався функціонал щітки. Попередня також чудово виконувала свої функції. А нова має ще більше опцій. Дуже задоволена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова електрична зубна щітка HX6857/28 серії ProtectiveClean 5100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова електрична зубна щітка HX6857/28 серії ProtectiveClean 5100

_Oksana_

09/06/2024

Україна

Перевірений покупець

Це краща щітка про яку можна було б мріяти!

Порадив придбати стоматолог і я йому дуже вдячна за це. Чистить, відбілює і масажує, все в одному пристрої, який можна навіть не заряджати два тижні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6856/29 серії ProtectiveClean 5100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6856/29 серії ProtectiveClean 5100

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      2. У разі використання двічі на день протягом двох хвилин