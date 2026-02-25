Після використання набагато приємніші відчуття, ніж після звичайної щітки, до кінця дня відчувається, що зуби чисті, наче гладенькі, від звичайної до вечора вже відчувався наліт. Багато кому в подарунок були насадки, мені ні, тому трішки розчарована.