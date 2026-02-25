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Більше не доступний
HX6851/53
HX684E
Додаткові -10% за реєстрацію
Відбілення зубів за 1 тиждень*
Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
3 режими роботи та 1 інтенсивність
1 насадка W2 Optimal White в комплекті
Футляр для зберігання та транспортування
Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.
Ця зубна щітка дозволяє налаштувати чищення відповідно до власних потреб завдяки трьом режимам та трьом рівням інтенсивності. Режим чищення є стандартним для відмінного чищення. Відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям, а режим догляду за яснами додає хвилину чищення з меншою потужністю для ніжного масажування ясен. Три рівні інтенсивності дозволяють змінювати послідовність налаштувань "вища" та "нижча" для відповідності рівням інтенсивності зліва направо.
Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.
Що таке відгук?
4.8
з 5
1058
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Pion22
25/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Найкраща моя покупка,щітка добре очищає зуби,не травмує ясна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6851/53 серії ProtectiveClean 5100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6851/53 серії ProtectiveClean 5100
An-in
05/11/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудовий виріб
Сподобався функціонал щітки. Попередня також чудово виконувала свої функції. А нова має ще більше опцій. Дуже задоволена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова електрична зубна щітка HX6857/28 серії ProtectiveClean 5100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова електрична зубна щітка HX6857/28 серії ProtectiveClean 5100
_Oksana_
09/06/2024
Україна
Перевірений покупець
Це краща щітка про яку можна було б мріяти!
Порадив придбати стоматолог і я йому дуже вдячна за це. Чистить, відбілює і масажує, все в одному пристрої, який можна навіть не заряджати два тижні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6856/29 серії ProtectiveClean 5100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX6856/29 серії ProtectiveClean 5100
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
У разі використання двічі на день протягом двох хвилин