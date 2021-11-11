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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6888/89
    Sonicare
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    Sonicare
    • Бережный уход за деснами Бережный уход за деснами Бережный уход за деснами
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6888/89
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        ProtectiveClean 4500

        ProtectiveClean 4500

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Бережный уход за деснами

        Десны на 100 % более здоровые, чем при использовании обычной щетки.

        • Встроенный датчик давления
        • 2 режима чистки
        • Функция BrushSync
        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

        Режим чистки и режим ухода за деснами

        Режим чистки и режим ухода за деснами

        Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.

        Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

        Не беспокойтесь о пломбах, коронках и чувствительных участках.

        Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсирующий поток в межзубных промежутках, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Мягкое давление для легкой чистки

        Мягкое давление для легкой чистки

        Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

        Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

        Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок

        Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

        Следит за длительностью чистки

        Следит за длительностью чистки

        Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке

        Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый и голубой

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Ручка
          ProtectiveClean, 1 шт.
          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          1 компактная насадка ic InterCare

        • Качество чистки

          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Польза для здоровья
          Снижает риск возникновения кариеса
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Технология интеллектуального датчика

          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен

        • Удобство использования

          Время работы
          До 2 недель
          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

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              Риски, связанные с продуктом
              • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

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